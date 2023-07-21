Общество

«СОГАЗ-Мед»: о лечении в отпуске в другом регионе

Общество 21.07.2023 09:49
0
21.07.2023 09:49


Скоро наступит лето, и большая часть жителей Волгоградской области отправится в долгожданный отпуск. Конечно, на отдыхе хочется избежать проблем, особенно если они касаются здоровья. Поэтому независимо от цели путешествия для поездки по России необходимо брать с собой полис ОМС на материальном носителе либо выписку о полисе ОМС. Ведь этот документ может понадобиться при обращении за медицинской помощью. На наиболее частые вопросы граждан о получении медпомощи по ОМС отвечают страховые представители «СОГАЗ-Мед».

– В поездках с собой обязательно должен быть полис обязательного медицинского страхования? 

– С 1 декабря 2022 г. полис ОМС стал цифровым и представляет собой выписку о полисе ОМС из единого регистра застрахованных лиц, в т. ч. содержащий штриховой код. Выписка о полисе ОМС содержит все необходимые данные о застрахованном лице. При обращении за медицинской помощью в течение переходного периода (до 2025 г.), за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, застрахованные обязаны предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе (бумажный бланк или электронный полис) или выписку о полисе ОМС / документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до четырнадцати лет – свидетельство о рождении). Поэтому, отправляясь в путешествие по России, обязательно возьмите с собой полис ОМС (выписку о полисе ОМС) для каждого члена семьи.

– Если полис (или выписка о полисе) оформлен в Волгоградской области, действителен ли он по всей стране?

– Да, полис ОМС действителен и удостоверяет право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ в объеме базовой программы ОМС. Базовая программа обязательного медицинского страхования определяет виды медицинской помощи (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи). Эта информация зафиксирована в Федеральном законе РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ. А на территории проживания медицинская помощь оказывается в объеме, установленном территориальной программой ОМС (как правило, территориальная программа шире и дает больше возможностей чем базовая).


– Какую медицинскую помощь можно получить по полису ОМС?

– Вне зависимости от формата с полисом ОМС можно получить первичную медико-санитарную, включая профилактическую, скорую, специализированную (в том числе высокотехнологичную), паллиативную медицинскую помощь. По ОМС также осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам, вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), мероприятий по аудиологическому скринингу (исследование, позволяющее выявить снижение слуха и определить степень слуховых потерь у детей, начиная с первых дней жизни); мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях; оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. Заболевания и состояния, при которых оказание медицинской помощи осуществляется бесплатно: инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; болезни крови, кроветворных органов; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни кожи и подкожной клетчатки; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; беременность, роды, послеродовой период и так далее.

Перечень услуг в системе ОМС очень большой, поэтому лучше проконсультироваться с лечащим врачом в поликлинике или обратиться к страховым представителям «СОГАЗ-Мед».

– Если в поездке по России отказывают в медпомощи по ОМС, на какой документ ссылаться?

– Отказ в оказании медицинской помощи по причине наличия у вас полиса ОМС, полученного на территории иного субъекта РФ, неправомерен. Сослаться можно на статью 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Если проблему невозможно решить на уровне регистратуры, обратитесь к главному врачу медицинской организации. Часто сложности можно решить на месте по итогам обращения. Но если это не помогло, то обращайтесь в контакт-центр ТФОМС данного региона. Также рекомендуем заранее сохранить в своем телефоне номер контакт-центра страховой компании, в которой вы застрахованы по ОМС. Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с оформлением полиса ОМС, получением медицинской помощи или качеством её оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» — лидер системы ОМС. 44 млн человек, проживающих в 56 регионах РФ и г. Байконур, являются нашими застрахованными. 25 лет успешной работы позволяют на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан.

Реклама.АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
erid:4CQwVszH9pUiLZBBgB2

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.07.2023 15:10
Общество 21.07.2023 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 14:23
Общество 21.07.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 13:14
Общество 21.07.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 12:40
Общество 21.07.2023 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 12:19
Общество 21.07.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 11:16
Общество 21.07.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 10:39
Общество 21.07.2023 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 10:21
Общество 21.07.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 09:43
Общество 21.07.2023 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 21:24
Общество 20.07.2023 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 20:09
Общество 20.07.2023 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 18:43
Общество 20.07.2023 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 18:37
Общество 20.07.2023 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 16:05
Общество 20.07.2023 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 15:45
Общество 20.07.2023 15:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
Tele2 замораживает цены на тарифыСмотреть фотографии
15:10
«Чистое совпадение»: власти Волгограда подали в суд на Елену ИсинбаевуСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде Mercedes потерял «лицо» в ДТП на шоссе Авиаторов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Имя Героя России Максима Аплеталина присвоят школе в городе ВолжскомСмотреть фотографии
13:46
Госдума одобрила продажу элитного жилья коррупционеров на торгахСмотреть фотографии
13:33
Один раз украл, два раза угнал: в Камышине поймали рецидивиста после бурной ночиСмотреть фотографии
13:24
В УФНС напомнили волгоградцам о дедлайне по декларациямСмотреть фотографии
13:14
Под Волгоградом матери погибшего в зоне СВО добровольца вручили орден МужестваСмотреть фотографии
12:40
«Гулять по пойме они не пошли»: под Волгоградом лотосы попытались захватить новую территориюСмотреть фотографии
12:19
В соседнем регионе вслед за Волгоградской областью заговорили о платных парковкахСмотреть фотографии
11:27
Генералу СК из Волгограда Музраеву дали 20 дней на изучение протоколаСмотреть фотографии
11:16
Подавляющее большинство волгоградцев поддержали трудовое воспитание детей в школахСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде суд по делу о геноциде населения в годы ВОВ назначили на 1 августаСмотреть фотографии
10:50
Заслуги Волгоградского НПЗ в области экологии отмечены в Отчете об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» за 2022 годСмотреть фотографии
10:39
Бочаров пообещал Волжскому новые дороги и соцобъекты на 20 млрд рублейСмотреть фотографии
10:21
На новой неделе четыре района Волгограда оставят без горячей воды: список адресовСмотреть фотографии
09:49
«СОГАЗ-Мед»: о лечении в отпуске в другом регионеСмотреть фотографии
09:43
В Волжском 1 сентября откроется новая школа-«тысячник»Смотреть фотографии
09:16
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 30%Смотреть фотографии
09:11
«Когда приехали пожарные, все полыхало»: волгоградцы рассказали о смертельном пожаре в центре городаСмотреть фотографии
08:27
У 98 из 100 тысяч жителей Волгоградской области выявлен дефицит йодаСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде вспыхнул пожар около отеля Hilton Garden Inn. Есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
07:07
В Волгоградской области подешевели макароны и подорожал сахарСмотреть фотографии
21:40
Волгоградец в кредит купил iPhone за 130 тысяч по фальшивому паспортуСмотреть фотографии
21:24
Под Волгоградом отреставрировали послевоенные автобусные остановкиСмотреть фотографии
21:14
Волгоградка взяла три золота на Кубке России по плаванию на открытой водеСмотреть фотографии
20:30
В Котово второй день рвется водопроводСмотреть фотографии
20:09
Колбаса «Мусульманская» с ДНК свиньи разошлась по волгоградским магазинамСмотреть фотографии
19:53
Хирурги в Волгограде поставили на ноги и вернули речь молодой пациенткеСмотреть фотографии
19:24
Пострадавшего при взрыве в Камышине перевели в ожоговый центр ВолгоградаСмотреть фотографии
 