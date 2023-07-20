Общество

В ЦПКиО Волгограда напустили туману

Общество 20.07.2023 13:53
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20.07.2023 13:53


Системы туманообразования появились в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщил V102.RU директор парка Андрей Еркин, установки уже опробовали. Первый искусственный туман в ЦПКиО появился над зоной отдыха «Рыбалка».
- Туман появляется с помощью специальной системы, которая превращает воду в микроскопические капли, что и создает эффект тумана. Такие системы помогают увлажнить и охладить воздух, сделав пребывание в этой зоне более комфортным, - рассказал Еркин.
По его словам, посетителям ЦПКиО такой эффект понравился, поэтому туман в скором времени появится и над другими зонами отдыха.    

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