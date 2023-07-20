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Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ

Телеком 20.07.2023 14:43
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20.07.2023 14:43


«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), основной период которого проходил с 26 мая по 3 июля 2023 года. Свыше 134,5 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ».Общее время трансляции составило 7 281 132часа. Высокие результаты показала и разработанная компанией нейросеть: доля подтвержденных искусственным интеллектом нарушений увеличилась по сравнению с предыдущим годом.
Для организации ЕГЭ в 2023 году было задействовано свыше 70 тыс. аудиторий в более 5,8 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены также прошли в зарубежных образовательных организациях на базе посольств и консульств в 54 странах. В ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях РФ, велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Видеонаблюдение было также установлено в 337 региональных центрах обработки информации, где эксперты предметных комиссий проверяли экзаменационные работы. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%.
Система видеонаблюдения «Ростелекома» организована на базе защищенных высокоскоростных оптических каналов связи. Все видеозаписи Единого государственного экзамена хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в соответствии с требованиями региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 31 марта 2024 года.
Государственную итоговую аттестацию контролировали свыше 16 тыс. федеральных и региональных наблюдателей, а также искусственный интеллект —технология анализа поведения с использованием нейросети. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения выпускников на экзамене: использование запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) ивынос контрольно-измерительных материалов. При обнаружении подозрительного поведения нейросеть подает сигнал, система автоматически отмечает нарушение, и запись поступает на проверку к наблюдателю, затем — на утверждение к модератору, а после —на отработку в пункт проведения экзаменов.
В режиме реального времени нейросеть одновременно «просматривает» видеопоток из 230 аудиторий в дни проведения экзаменов, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий в день. Всего на текущий момент искусственный интеллект обработал более 81тыс. часов видео. Система продолжит проверять возможные нарушения вплоть до окончания дополнительного периода экзаменов.
Основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме. В течение всего экзаменационного периода наши специалисты круглосуточно следили за работой оборудования, вели техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ» и его защиту от DDoS-атак. Система видеонаблюдения «Ростелекома» в очередной раз показала высокую надежность и стабильность, однако мы продолжаем регулярную модернизацию оборудования, в том числе оснащаем ППЭ дополнительными источниками бесперебойного питания. Для еще большей объективности выпускных экзаменов на протяжении четырех лет используется специально разработанная технология искусственного интеллекта. Качество ее работы растет на глазах. Доработка алгоритма позволила значительно сократить количество ложных срабатываний, а также увеличить долю подтвержденных нарушений. Сегодня можно с уверенностью сказать, что ЕГЭ стал по-настоящему высокотехнологичным экзаменом, — отметил старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.
Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ» обеспечивал «Ростелеком Контакт-центр». Операторы контакт-центра консультировали представителей органов исполнительной власти, сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, аккредитованных наблюдателей и аналитиков, а также учителей, занятых в проверке работоспособности системы видеонаблюдения. Операторы обработали 3 274 обращения, поступивших по телефону бесплатной горячей линии в коде 8 800,и ответили на 1 943 письма, полученных по электронной почте.
Служба поддержки портала «Смотри ЕГЭ» начала работу 1 марта.Для оперативной поддержки пользователей операторы прошли специальное обучение по технической поддержке в самых разных ситуациях. Во время пиковой нагрузки на линии одновременно работало более 40 сотрудников компании. Благодаря тщательной подготовке и колоссальному опыту команды сервисной поддержки ЕГЭ, время ожидания ответов на обращения составляло несколько секунд. Для реализации проекта были задействованы система интерактивного голосового взаимодействия и специальный веб-сервис для приема вопросов по электронной почте и через форму обратной связи на портале видеонаблюдения. Горячая линия продолжит работу до полного завершения экзаменационного процесса 30 октября, — сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.
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