Кабельные заводы хотят уйти от меди





За последние пять лет стоимость проектов с применением меди выросла в два раза. Динамика цен на Лондонской бирже металлов неутешительна: по мнению президента ассоциации «Электрокабель» Максима Третьякова, медь продолжит дорожать и цена превысит 14 тыс. долл. за тонну уже в ближайшее время. Комментарии спикера приводит Алюминиевая ассоциация

– Мы, кабельщики, должны стремиться к тому, чтобы сократить потребление меди, – уверен генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков. – На сегодняшний момент законодателем кабельной моды я считаю «Россети, которые давно поняли, что использовать медный кабель неэффективно – это огромные затраты.

При этом, по его словам Морякова, в сроке службы между медным и алюминиевым кабелем большой разницы нет.

– Конечно, есть желание, чтобы кабель прослужил и 50, и 100 лет, но оно ничем не обосновано, – подчеркнул он. – Вопрос уже не в металле, а в изоляции – подобрать для нее такой долговечный материал невозможно. Да, медная жила сама по себе прослужит дольше, но изоляция столько не прослужит. Поэтому медные и алюминиевые кабели в этом вопросе равны.

Как отметил Павел Моряков, «Россети» это поняли, и их экономия на сегодняшний момент колоссальна.

– Они используют медь в основном только в местах, где есть сложности с прокладкой – там за счет уменьшения сечения медь выигрывает. Но таких ситуаций очень мало, – сообщил глава «Москабельмета».

По его словам, кабельщикам важно донести до отрасли задачу сокращения использования меди и перехода на алюминий.

– Пока, к сожалению, так получается, что проектные институты по большей части используют устаревшую нормативную базу 1970–1980-х годов, – посетовал он. – Тогда изоляционные материалы были совершенно другими. А требования – более высокими, но сейчас мы существенно сократили объем коэффициента запаса, и это мировая тенденция – ускорять обновление, она продиктована экономическим смыслом. Поэтому цель сокращения использования меди вполне достижима.

По мнению экспертов, кабели из алюминиевого сплава серии 8ххх, разработанного алюминиевой компанией РУСАЛ, гораздо дешевле – снижение стоимости составляет около 30%. И при этом они обладают высокими характеристиками по пластичности, небольшим весом (сокращение этого показателя по сравнению с медными изделиями – 15–30%), защищены от контрафакта.

Фото: Москабельмет



