Экономика

Кабельные заводы хотят уйти от меди

Экономика 20.07.2023 12:44
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20.07.2023 12:44


За последние пять лет стоимость проектов с применением меди выросла в два раза. Динамика цен на Лондонской бирже металлов неутешительна: по мнению президента ассоциации «Электрокабель» Максима Третьякова, медь продолжит дорожать и цена превысит 14 тыс. долл. за тонну уже в ближайшее время. Комментарии спикера приводит Алюминиевая ассоциация.
– Мы, кабельщики, должны стремиться к тому, чтобы сократить потребление меди, – уверен генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков. – На сегодняшний момент законодателем кабельной моды я считаю «Россети, которые давно поняли, что использовать медный кабель неэффективно – это огромные затраты.
При этом, по его словам Морякова, в сроке службы между медным и алюминиевым кабелем большой разницы нет.
– Конечно, есть желание, чтобы кабель прослужил и 50, и 100 лет, но оно ничем не обосновано, – подчеркнул он. – Вопрос уже не в металле, а в изоляции – подобрать для нее такой долговечный материал невозможно. Да, медная жила сама по себе прослужит дольше, но изоляция столько не прослужит. Поэтому медные и алюминиевые кабели в этом вопросе равны.
Как отметил Павел Моряков, «Россети» это поняли, и их экономия на сегодняшний момент колоссальна.
– Они используют медь в основном только в местах, где есть сложности с прокладкой – там за счет уменьшения сечения медь выигрывает. Но таких ситуаций очень мало, – сообщил глава «Москабельмета».
По его словам, кабельщикам важно донести до отрасли задачу сокращения использования меди и перехода на алюминий. 
– Пока, к сожалению, так получается, что проектные институты по большей части используют устаревшую нормативную базу 1970–1980-х годов, – посетовал он. – Тогда изоляционные материалы были совершенно другими. А требования – более высокими, но сейчас мы существенно сократили объем коэффициента запаса, и это мировая тенденция – ускорять обновление, она продиктована экономическим смыслом. Поэтому цель сокращения использования меди вполне достижима.
По мнению экспертов, кабели из алюминиевого сплава серии 8ххх, разработанного алюминиевой компанией РУСАЛ, гораздо дешевле – снижение стоимости составляет около 30%. И при этом они обладают высокими характеристиками по пластичности, небольшим весом (сокращение этого показателя по сравнению с медными изделиями – 15–30%), защищены от контрафакта. 
Фото: Москабельмет

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