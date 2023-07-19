Tele2 запускает онлайн-гид по лету

Телеком 19.07.2023 15:57
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19.07.2023 15:57
Оператор запускает онлайн-проект «Тревел-гидTele2». Интернет-путеводитель по новым местам отдыха поможет спланировать путешествие и сэкономить на его организации. Качественный интернет Tele2 будет доступен во всех локациях проекта, также клиенты оператора могут получить скидки от партнеров.
Tele2 поддерживает развитие внутреннего туризма и запускает «Тревел-гид» – сервис, где собраны новые маршруты для путешествий по югу России. В проекте принимают участие Волгоградская и Ростовская области, а также Краснодарский край. По каждому из регионов собрана обширная коллекция вариантов для отдыха – от семейного до культурного. Используя советы интернет-путеводителя, можно значительно расширить свои знания о регионе и открыть для себя новые места и вкусы.
Локации, обозначенные в путеводителе по Волгоградской области, имеют широкую географию. Выбирая маршрут из перечня, можно оказаться как в Волгограде и Камышине, так и в Среднеахтубинском и Дубовском районах.
Учитывая рекомендации гида, гости могут побывать в арбузной столице и на самых северных виноградниках страны, полюбоваться красотой цветущих лотосов, окунуться в сюжеты русских сказок, оценить красоту Волго-Ахтубинской поймы, найти город в городе и прогуляться по крышам.
Воспользоваться информационной частью и контентом онлайн-проекта могут все желающие. Для клиентовTele2 предусмотрены бонусы: скидки на экскурсии, меню ресторанов и другие.
Сеть Tele2 будет доступна во всех локациях проекта.В настоящее время услуги качественной голосовой связи и высокоскоростной мобильный интернет доступны 99%жителей Волгоградской области.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
— Летние месяцы – время, когда дни становятся длиннее и появляется возможность позволить себе чуть больше отдыха и ярких впечатлений. Наш креативный онлайн-гид, в котором собраны интересные даже для искушенных туристов достопримечательности региона, станет помощником при организации путешествий. Еще одним надежным спутником для клиентов Tele2 станет качественная связь и стабильный мобильный интернет на любом из предложенных маршрутов – мы сделали все необходимое, чтобы можно было мгновенно делиться впечатлениями с близкими. Скидки от наших партнеров станут еще одним приятным бонусом для тех, кто решит открыть новые маршруты с Tele2.
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