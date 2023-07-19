



Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили результаты продаж новых и подержанных автомобилей на рынке Южного федерального округа по итогам полугодия. В январе-июне было реализовано 415 тысячи новых и подержанных легковых автомобилей. На первичном рынке китайские автомобили догоняют по продажам российские марки.

С января по июнь 2023 года в регионах ЮФО было продано 37344 новых автомобиля, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июне текущего года продано 7533 новых автомобилей, что на 15% больше майских продаж и в 2,3 раза больше, чем в июне прошлого года.

В топ-5 июньских продаж вошли марки LADA (продано 2561 новых автомобилей), Chery (997 автомобиля), Haval (552 автомобиля), Omoda (480 автомобилей) и Geely (469 автомобилей).

По итогам полугодия на новые автомобили российских марок пришлось 39% продаж в ЮФО по сравнению с 24% годом ранее. Большая часть традиционно пришлась на автомобили LADA , занявшие долю рынка в 38% (23% годом ранее). Доля китайских брендов при этом динамично выросла в 3 раза - с 13% до 40%. Таким образом китайские бренды по результатам 6 месяцев 2023 года обогнали по продажам в ЮФО отечественные марки – 14953 зарегистрированных китайских и 14632 отечественных автомобилей соотвественно.

В регионе на сегодня представлены уже 25 марок «чайна-каров» по сравнению с 15 годом ранее. Топ-10 продаж «китайцев» с начала года составляют марки Chery, Haval, Omoda, Geely, Exeed, Changan, Kaiyi, JAC, FAW, Voyah. С учетом текущей динамики годовые продажи китайских брендов могут также превзойти продажи российских марок по итогам года. В сумме российские и китайские бренды уже составляют почти 4/5 рынка новых автомобилей и к концу году могут еще больше потеснить оставшихся конкурентов из других стран, которые будут продаваться преимущественно по каналам параллельного импорта. Единственное, что может помешать дальнейшему взрывному росту продаж китайских авто, - увеличение курса юаня по отношению к рублю, которое неизбежно приведет к новому росту цен.

Самыми популярными моделями в автосалонах юга России в июне стали LADA 2190 Granta и LADA 2191 Granta (продано 988 и 520 автомобилей соответственно), Chery Tiggo 7 Pro (590 автомобилей) Omoda C5 (453 автомобиля), LADA 2121 Niva (321 автомобиль).

По итогам полугодия доля новых автомобилей в общих продажах ЮФО сократилась с 9,7% до 9%, у покупателей сохраняются возможности хорошего выбора и покупки на вторичном рынке.

С января по июнь 2023 года в регионах Южного федерального округа было зарегистрировано 377745 сделок по купле-продаже автомобилей с пробегом, что на 27,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне было продано 65959 автомобилей, что примерно сопоставимо с майскими данными продаж и на 23% больше, чем в июне прошлого года.

В топ-5 июньских продаж вошли марки LADA (продано 17155 автомобилей с пробегом), Kia (4602 автомобилей), Hyundai (4225 автомобилей), Toyota (3780 автомобилей), Volkswagen (3129 автомобилей). Сравнивая итоги полугодия этого и прошлого года, можно сказать, что в пятерке популярных марок изменений не произошло, покупатели пока верны своим предпочтениям в выборе российских и мировых брендов на рынке АСП.

Самыми популярными моделями в первом полугодии стали LADA 2107 (зарегистрировано 12570 сделок), Hyundai Solaris (9311 сделок), LADA 2114 Samara (8370 сделок), Kia Rio (8367 сделок), TagAZ Accent (7778 сделок). Пятерка модельного зачета в первом полугодии 2022 года выглядела несколько иначе: LADA 2107, LADA 2114 Samara, Hyundai Solaris, LADA 2121 Niva и LADA 2110.

* Анализ проведен на основе данных регистраций автомобилей агентства «Автомаркетолог».