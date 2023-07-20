Долги за свет портят волгоградцам отпуск





Многие волгоградцы готовятся к отпуску за несколько месяцев до долгожданного отдыха: решают, куда поехать, бронируют отели, покупают билеты и откладывают деньги. Но самым страшным сном для собирающихся в отпуск волгоградцев может стать срыв запланированной поездки. Причиной могут послужить неоплаченные счета за электроэнергию. И это лишь малая часть неприятностей, ожидающих должников. Заблокированная сделка по покупке или продаже квартиры, автомобиля, недоступная для снятия денег банковская карта – такими могут быть последствия накопленной задолженности за свет.

В Волгоградской области, по информации «Волгоградэнергосбыта», за 6 месяцев 2023 года в территориальные органы службы судебных приставов и подразделения Пенсионного фонда России направлены уже 17 432 исполнительных листа. За этот период с должников взыскали 47 миллионов 535 тысяч рублей.

В Волгограде лидером по количеству должников, получивших иски, стал Краснооктябрьский район. В этом районе судебные приставы вынесли уже 102 постановления о запрете сделок с недвижимостью. Еще 177 человек теперь не могут продать свой автомобиль. А еще 214 жителей Краснооктябрьского района обременены запретом на выезд из Российской Федерации.

Вторую строчку в антирейтинге должников за электроэнергию занял Кировский район. Под санкции из-за накопленной задолженности за свет здесь попали 475 человек. 213 жителей не смогут теперь продать свою недвижимость, еще 200 человек ограничены судом в возможности распоряжаться личным транспортом. А 62 человека не выпустят за границу.

Замыкает тройку своеобразного антирейтинга Тракторозаводский район. На 15 должников наложены запретные меры в сфере недвижимости, 222 человека скованы в операциях с транспортом, а о поездках за границу придется забыть еще 167 жителям.

При этом активная работа по взысканию долгов продолжается и в других районах Волгограда.

В совместные рейды с судебными приставами к должникам регулярно выходят и сотрудники энергосбытовой организации. Если дело уже доходит до судебных приставов и время уговоров прошло, то должникам надо приготовиться к тому, что они могут проститься и с другим имуществом. В случае выявления такого имущества оно может быть арестовано и реализовано с торгов, а вырученные средства пойдут на погашение долга.