Общество

Долги за свет портят волгоградцам отпуск

Общество 20.07.2023 10:05
0
20.07.2023 10:05


Многие волгоградцы готовятся к отпуску за несколько месяцев до долгожданного отдыха: решают, куда поехать, бронируют отели, покупают билеты и откладывают деньги. Но самым страшным сном для собирающихся в отпуск волгоградцев может стать срыв запланированной поездки. Причиной могут послужить неоплаченные счета за электроэнергию. И это лишь малая часть неприятностей, ожидающих должников. Заблокированная сделка по покупке или продаже квартиры, автомобиля, недоступная для снятия денег банковская карта – такими могут быть последствия накопленной задолженности за свет.
В Волгоградской области, по информации «Волгоградэнергосбыта», за 6 месяцев 2023 года в территориальные органы службы судебных приставов и подразделения Пенсионного фонда России направлены уже 17 432 исполнительных листа.  За этот период с должников взыскали  47 миллионов 535 тысяч рублей.
В Волгограде лидером по количеству должников, получивших иски, стал Краснооктябрьский район. В этом районе судебные приставы вынесли уже 102 постановления о запрете сделок с недвижимостью. Еще 177 человек теперь не могут продать свой автомобиль. А еще 214 жителей Краснооктябрьского района обременены запретом на выезд из Российской Федерации.
Вторую строчку в антирейтинге должников за электроэнергию занял Кировский район. Под санкции из-за накопленной задолженности за свет здесь попали 475 человек. 213 жителей не смогут теперь  продать свою недвижимость, еще 200 человек ограничены судом в возможности распоряжаться личным транспортом. А 62 человека не выпустят за границу.
Замыкает тройку своеобразного антирейтинга Тракторозаводский район. На 15 должников наложены запретные меры в сфере недвижимости, 222 человека скованы в операциях с транспортом,  а о поездках за границу придется забыть еще 167 жителям.
При этом активная работа по взысканию долгов продолжается и в других районах Волгограда.
В совместные рейды с судебными приставами к должникам  регулярно выходят и сотрудники энергосбытовой организации. Если дело уже доходит до судебных приставов и время уговоров прошло, то должникам надо приготовиться к тому, что они могут проститься и с другим имуществом. В случае выявления такого имущества оно может быть арестовано и реализовано с торгов, а вырученные средства пойдут на погашение долга.
Чтобы не нажить себе подобных проблем, «Волгоградэнергосбыт» советует проверить себя на наличие долга в личном кабинете на сайте  lk.energosale34.ru. Функция проверки по номеру лицевого счета доступна после регистрации. Особенно актуальна эта рекомендация  для тех волгоградцев, кто не хочет испортить себе предстоящий отпуск.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.07.2023 16:05
Общество 20.07.2023 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 15:45
Общество 20.07.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 14:24
Общество 20.07.2023 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 13:53
Общество 20.07.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 13:27
Общество 20.07.2023 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 10:05
Общество 20.07.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2023 09:04
Общество 20.07.2023 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2023 17:53
Общество 19.07.2023 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2023 17:24
Общество 19.07.2023 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2023 15:45
Общество 19.07.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2023 12:54
Общество 19.07.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2023 12:49
Общество 19.07.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2023 09:01
Общество 19.07.2023 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2023 07:31
Общество 19.07.2023 07:31
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2023 20:13
Общество 18.07.2023 20:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
Ирина Волк заявила об исторической раскрываемости убийств в России. Как обстоят дела в Волгограде?Смотреть фотографии
17:09
Наловили на два года неволи: на озере под Волгоградом поймали рыбаков с электроудочкамиСмотреть фотографии
16:23
Зверски избитую в Волгограде 19-летнюю девушку отправили на лечение домойСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде 11 орденов передали родственникам погибших участников СВОСмотреть фотографии
15:56
Подозреваемого в убийстве подростка поместили в СИЗО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:45
Петицию против изменения схемы движения маршруток Волжский-Волгоград запустили пассажирыСмотреть фотографии
14:44
На юге Волгограда неуправляемый Ford снес пешехода и врезался в домСмотреть фотографии
14:43
Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде нашли наркотики в машине с пьяным школьником за рулемСмотреть фотографии
14:24
Чиновники города Волжского проиграли суд семье искусанного собакой ребенкаСмотреть фотографии
13:53
В ЦПКиО Волгограда напустили тумануСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде выделили деньги на очистку позеленевшего памятника известному летчикуСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области двое детей травмировались при падении с лестницСмотреть фотографии
13:12
Анапа-Геленджик-Новороссийск или Сочи: куда в этом году держат путь волгоградцыСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде студенты избили битой и расстреляли 19-летнюю девушкуСмотреть фотографии
11:15
В Волгоград поступило 14 новых мусоровозов. Ожидается поставка ломовозов и самосваловСмотреть фотографии
10:49
В колонии строгого режима №24 в Волгоградской области сменился начальникСмотреть фотографии
10:30
«Настоящее месиво»: в смертельное ДТП под Волгоградом попали два автомобиля из ХМАОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Патриарх Кирилл вручил орден главе Волгоградской митрополииСмотреть фотографии
10:05
Долги за свет портят волгоградцам отпускСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде выросли цены на все марки бензинаСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области 5771 человека покусали животныеСмотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области в сарае умер таксистСмотреть фотографии
07:52
Бастрыкину доложат о гибели 14-летнего подростка под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:54
В Волгоградской области во дворе дома нашли труп 17-летнего юношиСмотреть фотографии
20:30
Волгоградец в свой день рождения утонул в районе ВДСКСмотреть фотографии
19:50
«Порядок надо наводить»: в Волгограде Экосовет взял на контроль переходный период по мусоруСмотреть фотографии
19:03
В Волгоградской области мужчина попал в реанимацию из-за монтажной пеныСмотреть фотографии
18:17
Стали известны подробности расстрела волгоградца Сергея Кадкина в ГородищеСмотреть фотографии
17:57
«Макс и Гусь» свернули на красную дорожку: Wink представляет гид по комедийному сериалуСмотреть фотографии
 