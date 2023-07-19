



Суд принял решение отказать надзорному ведомству в иске против ООО «НПГ «Сады Придонья», признав требования Росприроднадзора не обоснованными.

В ноябре 2022 года в Арбитражный суд Волгоградской области было подано исковое заявление Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям к обществу с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» о взыскании денежных средств в размере 127 341 523 руб. 58 коп. в счёт возмещения вреда, причинённого почвам.

В очередной раз Межрегиональному Управлению в удовлетворении исковых требований было отказано. Истцом не были представлены доказательства, свидетельствующие о наличии в почве загрязняющих веществ, и суд пришел к выводу о недоказанности причинения вреда почве и факта совершения ненадлежащих действий компанией, а также с недоказанностью иных обстоятельств, на которых Управление основывало свои исковые требования.

Напомним, что в мае этого года суд вынес решение в пользу компании «Сады Придонья», отказав Межрегиональному Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям еще в одном иске, а именно о взыскании 88 121 350 руб. 10 коп.



