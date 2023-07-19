Zavod 15/30: В Волгограде запускают новое бизнес-пространство





Новую жизнь получило одно из строений легендарного бывшего Тракторного завода. После завершения реконструкции здания заводоуправления в центре Тракторозаводского района начинает работать Бизнес-парк Zavod 15/30.

Это здание с историческим панно «Завод-труженик» хорошо знакомо многим волгоградцам, которые проезжают ежедневно мимо него на общественном транспорте. Название Бизнес-парка выбрано неслучайно. Оно названо в честь знаменитого колесного трактора СТЗ 15/30, который выпускали на Сталинградском тракторном заводе с 1930 года до 1937 годы.

Теперь в бывшем промышленном комплексе по адресу площадь им. Дзержинского, 1в, на фасаде которой находится легендарное мозаичное панно «Завод-труженик», появился современный бизнес-парк — объект недвижимости нового для города формата.

Инициаторы проекта постарались воплотить несколько идей в новом бизнес-пространстве. Это – создание комфортных условий для офисных сотрудников, бизнесменов и предпринимателей, которые проводят много времени на работе. С другой стороны – создатели объекта нового бизнес - решения позаботились и об отдыхе на территории объекта и об элементах развлечений. В новом бизнес-центре предусмотрены зоны как для объектов торговли, спорта, так и общепита. При этом вход в торгово-развлекательную зону будет открыт для всех волгоградцев.

Но главный акцент, конечно, сделан для удобства работающих сотрудников офисов. Комфортабельные офисы размещены на площади почти 10 тысяч квадратных метров, в том числе в новом здании есть много открытых пространств. Такое архитектурное решение неслучайно и позволяет чувствовать себя свободным даже на работе.

- Ценность современной организации - сотрудники. Их эмоциональное, физическое и ментальное здоровье - приоритет современной компании и основа продуктивной работы. Огромные витражи и высокотехнологичное остекление позволяют проникать естественному свету, который дает ощущение пространства и минимизирует шум. Системы вентиляции обеспечивают оптимальные качество и влажность воздуха, поддерживают температурный комфорт, - отмечают авторы проекта.

Бизнес-парк Zavod 15/30 – это противоположность офисному «муравейнику» в привычном смысле этого слова с маленькими клетушками-кабинетами и дешевой мебелью. В основе его концептуального решения лежит психологический и физиологический комфорт человека-труженика. Поэтому к созданию бизнес-пространства инициаторы проекта подошли со всей серьезностью. Так, дизайн лобби был выполнен студией архитектуры и дизайна OBJECT, которые сделали акцент на сдержанные пространства и яркие цвета - центр притяжения для общения. Помимо деловых встреч, здесь можно отдохнуть и провести неформальные встречи в удобных и уютных мягких зонах.

При этом создатели нового бизнес-пространства уже смотрят на перспективу и планируют развивать новую точку притяжения на севере Волгограда в иных направлениях. Так, здесь появятся развивающие детские площадки, пространства для выставок, коворкинг, различные фуд фесты, парковка и другие объекты. Авторы проекта позаботятся и о зеленой зоне, и о других уголках для уютного отдыха и комфортного времяпровождения.

К слову, одним из главных приоритетов при разработке этого масштабного проекта его авторы называли удобное расположение - на главной магистральной улице города , которая соединяет Краснооктябрьский район и Спартановку. Сюда можно легко добраться из Центрального района, Латошинки и Волжского – все остановки общественного транспорта рядом. В непосредственной близости расположены также ТРК 7 звезд и офисный центр Тракторный, вещевой и продуктовый рынок Тракторозаводского района, многопрофильная клиника «Диалайн» и муниципальная поликлиника.

Свои вопросы, пожелания, предложения по размещению Вашего бизнеса Вы можете оставить arenda@zavod1530.ru . Мы будем благодарны за любое проявление интереса к нашему проекту.













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