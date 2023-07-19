Экономика

Zavod 15/30: В Волгограде запускают новое бизнес-пространство

Экономика 19.07.2023 09:55
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19.07.2023 09:55


Новую жизнь получило одно из строений легендарного бывшего Тракторного завода. После завершения реконструкции здания заводоуправления  в центре Тракторозаводского района начинает работать Бизнес-парк Zavod 15/30.
 
Это здание с историческим панно «Завод-труженик»  хорошо знакомо многим волгоградцам, которые проезжают ежедневно мимо него на общественном транспорте. Название Бизнес-парка выбрано неслучайно. Оно названо в честь  знаменитого колесного трактора СТЗ 15/30, который выпускали на Сталинградском тракторном заводе с 1930 года до 1937 годы.
Теперь  в бывшем промышленном комплексе по адресу площадь им. Дзержинского, 1в, на фасаде которой находится легендарное мозаичное панно «Завод-труженик», появился современный бизнес-парк — объект недвижимости нового для города формата.
 
Инициаторы проекта постарались воплотить несколько идей в новом бизнес-пространстве. Это – создание комфортных условий для офисных сотрудников, бизнесменов и предпринимателей, которые проводят много времени на работе. С другой стороны – создатели объекта нового бизнес - решения позаботились и об отдыхе на территории объекта и об элементах развлечений. В новом бизнес-центре предусмотрены зоны как для объектов торговли, спорта, так и общепита. При этом вход в торгово-развлекательную зону будет открыт для всех волгоградцев.
 
Но главный акцент, конечно, сделан для удобства работающих сотрудников офисов. Комфортабельные офисы размещены на площади почти 10 тысяч квадратных метров, в том числе в новом здании есть много открытых пространств. Такое архитектурное решение неслучайно и позволяет чувствовать себя свободным даже на работе.
 
- Ценность современной организации - сотрудники.  Их эмоциональное, физическое и ментальное здоровье - приоритет современной компании и основа продуктивной работы.  Огромные витражи и высокотехнологичное остекление позволяют проникать естественному свету, который дает ощущение пространства и минимизирует шум. Системы вентиляции обеспечивают оптимальные качество и влажность воздуха, поддерживают температурный комфорт, - отмечают авторы проекта.
 
Бизнес-парк Zavod 15/30 – это противоположность офисному «муравейнику»  в привычном смысле этого слова с маленькими клетушками-кабинетами и дешевой мебелью.  В основе его концептуального решения лежит психологический и физиологический комфорт человека-труженика. Поэтому к созданию бизнес-пространства инициаторы проекта подошли со всей серьезностью. Так,  дизайн лобби был выполнен  студией архитектуры и дизайна OBJECT, которые сделали акцент на сдержанные пространства и яркие цвета - центр притяжения для общения. Помимо деловых встреч, здесь можно отдохнуть и провести неформальные встречи в удобных и уютных мягких зонах.
 
При этом создатели нового бизнес-пространства уже смотрят на перспективу и планируют развивать новую точку притяжения на севере Волгограда в иных направлениях. Так, здесь появятся развивающие детские площадки, пространства для выставок, коворкинг, различные фуд фесты, парковка и другие объекты. Авторы проекта позаботятся и о зеленой зоне, и о других уголках для уютного отдыха и комфортного времяпровождения.
 
К слову, одним из главных приоритетов при разработке этого масштабного проекта его авторы называли удобное расположение - на главной магистральной улице города , которая соединяет Краснооктябрьский район и Спартановку. Сюда можно легко добраться из Центрального района, Латошинки и Волжского – все остановки общественного транспорта рядом.   В непосредственной  близости расположены  также ТРК 7 звезд и офисный центр Тракторный, вещевой и продуктовый рынок Тракторозаводского района, многопрофильная клиника «Диалайн» и муниципальная  поликлиника.
По вопросам аренды: +7 (909) 378-23-63, официальный сайт«ВКонтакте» 
Свои вопросы, пожелания, предложения по размещению Вашего бизнеса Вы можете оставить arenda@zavod1530.ru. Мы будем благодарны за любое проявление интереса к нашему проекту.



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