Общество 18.07.2023 13:08
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18.07.2023 13:08
Завершен приём заявок на участие в совместной с Эн+ стипендиальной программе РУСАЛа.
В этом году кандидаты на получение стипендии из высших и средних профессиональных учебных заведений разделились практически поровну, а число заявок выросло почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Соискатели представляют 21 вуз и 35 ссузов из Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей, Красноярского края и Республики Хакасия. Самыми активными оказались соискатели из Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей.
Заявки на получение стипендии направляли студенты, обучающиеся по специальностям четырех направлений: медицина, металлургия, педагогика и энергетика. На первые две пришлось примерно по трети от общего числа заявок, тогда как соискатели энергетических специальностей составили более 21%, педагогических – более 11%.
На следующем этапе, который продолжится с 27 июля по 18 августа, экспертная комиссия составит рейтинг претендентов на основании успеваемости кандидатов и наличия у них научных публикаций, а также их участия в конференциях, выставках научно-технического творчества и конкурсах профессионального мастерства. С лучшими в рейтингах проведут онлайн-тестирования, после чего победители будут объявлены 28 августа. Выплата стипендий начнется с 1 сентября.
Помимо стипендий в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц в течение 2023/24 учебного года победители получат годовую подписку на профильную электронную библиотеку и возможность участия в различных проектах РУСАЛа и Эн+, начиная с профессиональных конкурсов, образовательных мероприятий и конференций и заканчивая экскурсиями и стажировками на предприятиях компаний.
Целью стипендиальной программы является поддержка успешных студентов, заинтересованных в профессиональном развитии в сферах, связанных как с основными направлениями деятельности компаний, так и с социальным сектором.
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