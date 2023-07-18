Расследования

СКР организовал проверку по фактам нападения собак на детей под Волгоградом после публикации «Высоты 102»

Расследования 18.07.2023 12:06
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18.07.2023 12:06


Следователи регионального СКР  отреагировали на информацию о нападении бродячих собак на несовершеннолетнего. Об этом  сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области.  
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также изложенных в СМИ сведений, Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки, - говорится в официальном сообщении ведомства.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о нападении бродячих собак на 12-летнюю девочку на улице Озерная в поселке Новый Рогачик под Волгоградом. Все произошло 11 июля во время стрима, который вела девочка, проходя по улице. Случившееся попало на видео.  Ребенок получил укушенную рану левой голени. Выяснилось, что эта стая собак напала ранее и на 10-летнего мальчика. Также жители сообщили и о других укушенных собаками людях. 

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