Двигайся больше – проживешь дольше: три четверти волгоградцев занимаются спортом или физкультурой

48% жителей Волгограда уверены, что смогут привести себя в форму до конца лета и подтянуть фигуру, поэтому не зацикливаются на этом. Пятая часть опрошенных (20%) принимают себя такими, какие есть, 19% респондентов сильно переживают и чувствуют неуверенность в себе из-за несовершенного внешнего вида, а оставшиеся 13% просто не думали об этом, узнали СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*.

Почти четверть респондентов (23%) не занимаются спортом. Однако остальные опрошенные (77%) стараются поддерживать физическую активность. Среди них каждый третий респондент (34%) заявил, что занимается спортом три раза в неделю, почти столько же (33%) - два дня из семи. 13% успевают заниматься физкультурой и спортом только один раз в неделю или реже. Каждый десятый (11%) ежедневно выполняет физические упражнения, практически столько же (9%) тренируются по возможности и настроению.

Желая лучше выглядеть и быть обладателем хорошей фигуры, респонденты не готовы тратить на это много денег. Причем треть (31%) опрошенных вообще не хотят оплачивать занятия спортом, поэтому 13% из них не занимаются спортом, а практически каждый пятый (18%) тренируется самостоятельно в домашних условиях, потому что не видит смысла платить за фитнес. 48% не жалко расстаться с суммой от 1 000 до 3 000 рублей в месяц. 15% опрошенных выделяют из своего бюджета на занятия спортом от 3000 до 10000 рублей в месяц. Только 6% тратят на эти цели ежемесячно свыше 10 тысяч рублей.

Волгоградцы рассказали, какими видами спорта предпочитают занимаются. В топ-3 вошли фитнес (33%), езда на велосипеде (32%) и бег (16%). Наименее популярными (3%) оказались единоборства и водные виды спорта.

При этом 36% опрошенных занимаются спортом самостоятельно, 20% – с тренером. 19% тренируются самостоятельно по онлайн-урокам, еще 10% с помощью тренера онлайн и 15% используют фитнес-приложения.

По мнению опрошенных, питание также играет важную роль в улучшении фигуры. Респонденты придерживаются различных принципов питания и среди множества ответов выбрали наиболее популярные. Большинство (48%) считает, что избавиться от лишнего веса поможет сбалансированное питание с низким содержанием углеводов, сахара, жиров. 34% отдают предпочтение диете с повышенным содержанием белка в пище, 24% отмечают, что питаются по системе средиземноморской диеты(оливки, оливковое масло, хлеб, немного сыра, множество овощей, бобы и орехи, минимум красного мяса). В равных долях (по 16%) жителей Волгограда придерживаются интервального голодания и кето-диеты. Еще 6% относят себя к веганам, вегетарианцам, фрукторианцам и сыроедам.

– Многие хотят придерживаться здорового образа жизни, но не у всех по разным причинам это получается делать регулярно. Тем не менее, заниматься спортом и следить за питанием важно не только для формирования спортивной фигуры, но и для профилактики здоровья. Для успешного начала занятий спортом лучше всего обратиться к специалисту, который поможет подобрать эффективную и подходящую именно вам программу тренировок с учетом особенностей организма и уровня физической подготовки, а также даст полезные советы по правильному питанию. С программой «Про ЗОЖ» от СК «Росгосстрах Жизнь» сделать первый шаг навстречу здоровому образу жизни будет гораздо проще. Профессиональные консультанты по спорту и нутрициологии дадут рекомендации, основываясь на состоянии здоровья, а также поддержат профессиональными советами начинающих или уже опытных спортсменов, – говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

*Опрос 1236 респондентов проведен во всех регионах России в июне 2023 года.