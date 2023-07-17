Провести лето с пользой: 5 хороших онлайн-курсов для детей и подростков





Tele2 совместно с психологом-профориентологом Ольгой Боченко собрали коллекцию онлайн-курсов, которые будут полезны школьникам. Начать учебу можно в летние месяцы, совместив каникулы с интересным и полезным времяпрепровождением. Заниматься можно онлайн, используя домашний интернет от компании – в рамках специального предложения действует бесплатный период на 3 месяца. Кроме того, клиенты Tele2 смогут учиться по выгодной цене.

Лето достигло экватора – волнения учебного года далеко позади, и есть достаточно времени для того, чтобы освоить что-то новое. Тезис о том, что лучший отдых – это смена деятельности не теряет своей актуальности. Более того, он особенно важен для подростков, которые могут растеряться от большого количества свободного времени в период каникул.

Tеle2 совместно с психологом-профориентологом Ольгой Боченко, собрали коллекцию идей онлайн-обучений для детей и подростков. В подборке есть курсы на любой вкус, которые помогут отдохнуть с пользой. Они позволят выбрать профессию, познакомиться с IT-сферой и блогингом, подтянуть английский или начать осваивать новый язык, попробовать себя в роли художника и многое другое. Стабильный высокоскоростной домашний интернет станет надежным помощником для того, чтобы выйти на старт на пути к новым вершинам.

1. Онлайн-школа Skysmart и детский IT-лагерь

В рамках онлайн-лагеря специалисты научат детей дизайну, программированию и работе с нейросетями, познакомят с востребованными навыками для успешного будущего, проведут 13 мастер-классов, чтобы прокачать учебу и отдохнуть летом.

Бонус: с программой «Больше» от Tele2 вы получаете возможность провести смену в IT-лагере и курсы программирования в подарок от Skysmart.

2. Детский курс «Кандидат игрушечных наук»

Детский подкаст о том, как новые материалы и необычные химические реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. В каждом эпизоде рассказано про опыт, который можно провести в домашних условиях. Программа поможет увлечь подростков школьными предметами, познакомиться с физическими и химическими законами, расскажет об интересных фактах и разнообразных свойствах материалов.

Стоимость: бесплатно.

3. Школа «ЛогикЛайк» - курсы логики и мышления для детей и подростков

Разнообразные онлайн-курсы, которые позволят детям и подросткам развить логику и мышление. База знаний содержит более 4500 заданий на 30 тематик.

Детям доступны направления: логика и математика, головоломки, шахматы, окружающий мир и многое другое. Множество тестов, видео, игр и распечаток помогут развить интеллектуальные способности ребенка.

Стоимость: пробное занятие бесплатно, есть открытые курсы.

4. Lil School – школа рисования и креативного мышления для детей

Современная виртуальная онлайн-платформа, которая ставит перед собой задачу разбудить в ребенке художника. Ученики в творческой форме могут научиться креативно мыслить, освоить разнообразные художественные техники, создавать уникальные произведения. Здесь можно под руководством опытных педагогов попробовать делать коллажи из самодельной бумаги, изучить основы истории искусства и познакомиться с художниками и скульпторами разных стран и эпох и многое другое.

Стоимость: от 4500 рублей.

5. Ufirst - онлайн-школа изучения английского языка

Школа изучения английского языка для детей с разным уровнем подготовки позволит подтянуть знания в увлекательной форме. Преподаватели считают важной задачей вдохновить студентов учить иностранный язык и придать им уверенности в общении. Среди важных преимуществ онлайн-школы - интересные учебные материалы, дружеская атмосфера, свободное общение на английском за пределами класса на разговорных мероприятиях. Все это будет способствовать тому, чтобы по-настоящему заинтересовать ребенка и увеличить его мотивацию.

Бонус: с программой «Больше» от Tele2 дополнительная скидка 5% на обучение и первый урок в подарок.

Ольга Боченко, психолог-профориентолог:

— Занятия на каникулах непременно должны вызывать у ребенка интерес. Для выбора подходящих курсов можно обратиться к психологу-профориентологу. Он сможет провести диагностику личностных особенностей, склонностей и интересов. Не стоит концентрироваться на учебных предметах, иначе обучение будет восприниматься как скучная «принудиловка». А если занятия будут отличаться от школьных уроков и домашних дел, то у ребенка будет меньше сопротивления к новому обучению. Кроме того, занятия должны быть дозированными и не перегружать детей. Сейчас есть много интересных обучений, которые доступны онлайн. Если мнение подростка учитывается, график проведения встреч комфортен и не мешает другим планам, то обучение, однозначно, будет успешным и полезным. Кроме того, занятия во время каникул помогут без стресса вернуться к основной учебе.

Летом нужно многое успеть, восполнить запас сил и энергии, а еще найти время для изучения нового. С Tele2 сделать это и наполнить сезон приятным и продуктивным времяпрепровождением будет проще. Клиенты оператора, выбрав некоторые из предложенных в коллекции вариантов, могут сэкономить дважды.

Во-первых, воспользовавшись специальным предложением от Tele2, можно подключить домашний интернет на 3 месяца бесплатно. Так можно уменьшить расходы и инвестировать средства в обучение. Во-вторых, программа лояльности «Больше» , которая доступна всем клиентам компании, предоставляет существенные скидки на программы партнеров.

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