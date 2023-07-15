«Красный Октябрь» отметил День металлурга





Большой концерт в честь профессионального праздника открыл череду мероприятий к 125-летию металлургического предприятия.

С Днем металлурга работников «Красного Октября» поздравил управляющий директор Константин Волков, отметив, что высокие производственные показатели – результат сплоченной работы коллектива:

– Не собираемся останавливаться на достигнутом. Высокими темпами мы продолжаем модернизацию производства. Наша первостепенная задача – создать комфортные условия труда. На предприятии активно обновляется инфраструктура, планомерно расширяется список соцгарантий и мер поддержки.

В честь профессионального праздника управляющий директор объявил о повышении заработной платы с первого августа – индексация составит 10%.

– Уверен, что это станет дополнительной мотивацией для выполнения производственных целей, – подчеркнул Константин Николаевич.

На сцене состоялось торжественное чествование работников «Красного Октября» с участием руководства предприятия, первых лиц города и региона – 57 заводчан получили ведомственные и заводские награды за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли. Добавим, что еще два сотрудника были отмечены почетными грамотами губернатора Волгоградской области и Волгоградской областной Думы на объединенном Дне металлурга, который прошел 11 июля на стадионе «Динамо».

В ходе праздника также были награждены победители заводского турнира по мини-футболу – переходящий чемпионский кубок управляющий директор вручил команде заводоуправления, награды за второе и третье место – сборным ЛПЦ и ЭЦРМО.

Отдельно отметили грамотами и подарочными сертификатами активных участников конкурса по благоустройству предцеховой территории. Первое место занял ЦПИПиЛ, второе – участок обслуживания кислотно-нейтрализационного хозяйства ЦВС и ОС, третье разделили между собой отделение по изготовлению металлоконструкций ЦРМО и ЦРМП. Копровый цех, ЛООС, кузнечное отделение ЦРМО, ЭСПЦ-2, ЦФЛ получили дипломы за участие.

В этот день в сквере перед зданием заводоуправления для всех желающих была организована большая развлекательная программа: интерактивные фотозоны, мастер-классы, сладкие угощения – попкорн, воздушная вата – площадка по аквагриму.





Кроме того, для ветеранов производства была организовано чаепитие, где они в уютной обстановке пообщались с руководством и получили поздравления и подарки.

Завершилось мероприятие ярким выступлением приглашенной звезды – группы RASA, которые исполнили свои известные хиты для гостей праздника.





















Отметим, что в ноябре «Красный Октябрь» отмечает юбилейный День рождения. Праздничный год пройдет под эгидой 125-летия стальной истории. Этому событию будут посвящены выставки, конференции, соцпроекты. В честь важной даты состоится открытие нового парка и Аллеи передовиков на заводской территории, футбольный матч, чествование лучших сотрудников и ветеранов на большом торжественном концерте.

Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь»



