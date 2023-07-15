«Красный Октябрь» отметил День металлурга

Общество 15.07.2023 13:53
0
15.07.2023 13:53
Большой концерт в честь профессионального праздника открыл череду мероприятий к 125-летию металлургического предприятия.
С Днем металлурга работников «Красного Октября» поздравил управляющий директор Константин Волков, отметив, что высокие производственные показатели – результат сплоченной работы коллектива:
– Не собираемся останавливаться на достигнутом. Высокими темпами мы продолжаем модернизацию производства. Наша первостепенная задача – создать комфортные условия труда. На предприятии активно обновляется инфраструктура, планомерно расширяется список соцгарантий и мер поддержки.
В честь профессионального праздника управляющий директор объявил о повышении заработной платы с первого августа – индексация составит 10%.
– Уверен, что это станет дополнительной мотивацией для выполнения производственных целей, – подчеркнул Константин Николаевич.
На сцене состоялось торжественное чествование работников «Красного Октября» с участием руководства предприятия, первых лиц города и региона – 57 заводчан получили ведомственные и заводские награды за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли. Добавим, что еще два сотрудника были отмечены почетными грамотами губернатора Волгоградской области и Волгоградской областной Думы на объединенном Дне металлурга, который прошел 11 июля на стадионе «Динамо».
В ходе праздника также были награждены победители заводского турнира по мини-футболу – переходящий чемпионский кубок управляющий директор вручил команде заводоуправления, награды за второе и третье место – сборным ЛПЦ и ЭЦРМО.
Отдельно отметили грамотами и подарочными сертификатами активных участников конкурса по благоустройству предцеховой территории. Первое место занял ЦПИПиЛ, второе – участок обслуживания кислотно-нейтрализационного хозяйства ЦВС и ОС, третье разделили между собой отделение по изготовлению металлоконструкций ЦРМО и ЦРМП. Копровый цех, ЛООС, кузнечное отделение ЦРМО, ЭСПЦ-2, ЦФЛ получили дипломы за участие.
В этот день в сквере перед зданием заводоуправления для всех желающих была организована большая развлекательная программа: интерактивные фотозоны, мастер-классы, сладкие угощения – попкорн, воздушная вата – площадка по аквагриму.
Кроме того, для ветеранов производства была организовано чаепитие, где они в уютной обстановке пообщались с руководством и получили поздравления и подарки.
Завершилось мероприятие ярким выступлением приглашенной звезды – группы RASA, которые исполнили свои известные хиты для гостей праздника.
Отметим, что в ноябре «Красный Октябрь» отмечает юбилейный День рождения. Праздничный год пройдет под эгидой 125-летия стальной истории. Этому событию будут посвящены выставки, конференции, соцпроекты. В честь важной даты состоится открытие нового парка и Аллеи передовиков на заводской территории, футбольный матч, чествование лучших сотрудников и ветеранов на большом торжественном концерте.
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь»
erid:4CQwVszH9pUiLDeYV74
Пострадавшего в ДТП с погибшим полицейским под Волгоградом мальчика экстренно забрали из больницы15.07.2023 11:56
Общество 15.07.2023 11:56
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются сильный шторм, град и ливни15.07.2023 08:08
Общество 15.07.2023 08:08
В Волгограде 17 июля ограничат доступ на Мамаев курган14.07.2023 21:34
Общество 14.07.2023 21:34
«Отдыху конец»: детей из лагеря отправляют по домам после природного пожара под Волгоградом14.07.2023 20:11
Общество 14.07.2023 20:11
Волжский трубный завод провел торжества в честь Дня металлурга14.07.2023 20:03
Общество 14.07.2023 20:03
«Открытие Авто»: для «зумеров» внешний вид нового автомобиля важнее экономичности14.07.2023 18:44
Общество 14.07.2023 18:44
Собчак показала во всей красе заваленный мусором поселок под Волгоградом14.07.2023 17:25
Общество 14.07.2023 17:25
«Отравление исключено»: доставленных из лагеря в больницу Волгограда детей выписывают после обследования14.07.2023 16:30
Общество 14.07.2023 16:30
В Волгоградской области в ближайшие часы прогнозируют шторм, ливни и град14.07.2023 15:45
Общество 14.07.2023 15:45
Турист из Майкопа штурмовал «Родину-мать» в Волгограде из-за тайного желания14.07.2023 14:34
Общество 14.07.2023 14:34
На Спартановке волгоградцев ждет встреча с чемпионом14.07.2023 13:52
Общество 14.07.2023 13:52
В Волгограде нашли замену уволенным полицейским после видео с Анет Сай14.07.2023 11:18
Общество 14.07.2023 11:18
Анет Сай записала видео с извинениями за скандальную поездку в машине ДПС в Волгограде14.07.2023 09:58
Общество 14.07.2023 09:58
«Его видели на Водстрое»: в Волгограде исчез хромой мужчина с провалами в памяти14.07.2023 09:41
Общество 14.07.2023 09:41
Два полковника полиции в Волгограде уволены после скандала с Анет Сай13.07.2023 21:12
Общество 13.07.2023 21:12