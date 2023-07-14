В Волгограде 17 июля ограничат доступ на Мамаев курган

Общество 14.07.2023 21:34
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14.07.2023 21:34
Доступ на Мамаев курган в Волгограде ограничат для посетителей 17 июля, в день начала Сталинградской битвы, передает V102.RU.
- 17 июля с 15.00 до 22.00 возможны ограничения доступа на Площадь Героев и в Зал Воинской Славы Мамаева кургана в связи с проведением мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Хранители истории», - сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».
Напомним, что официальной датой начала Сталинградской битвы является 17 июля 1942 года. В этот день начался оборонительный этап битвы за Сталинград, когда передовые части 6-ой армии вермахта под командованием Паулюса вступили в бой с частями 62-ой советской армии.
В Волгограде с 15 по 18 июля пройдет первый слет Всероссийского проекта «Хранители истории». Одно из мероприятий слета состоится на Мамаевом кургане.
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