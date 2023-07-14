Волжский трубный завод провел торжества в честь Дня металлурга





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), провел цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга. В этом году к наградам различного уровня за высокие производственные достижения и верность профессии были представлены 630 сотрудников завода. Металлургов поздравили и вручили знаки отличия руководители региональных органов власти и металлургических предприятий области.





11 июля представители ВТЗ приняли участие в объединенном празднике ведущих металлургических предприятий Волгоградской области. Церемония чествования трудовых коллективов и праздничный концерт с участие группы «Браво» состоялись на площадке физкультурно-спортивного общества «Динамо».





Металлургов поздравил первый заместитель губернатора – председатель регионального комитета финансов Александр Дорждеев.

– Вы обеспечиваете бесперебойное производство во многом уникальной, качественной и конкурентоспособной продукции, осваиваете новые технологии, реализуете стратегически важные инвестиционные проекты, сохраняя лидерские позиции Волгоградской области не только среди субъектов ЮФО, но и в целом по России, – отметил Александр Дорждеев.

Он подчеркнул, что профессиональные навыки и накопленный опыт металлургов дают дополнительный импульс для развития региональной экономики в целом.





13 июля представители подразделений и ветераны ВТЗ были приглашены на праздничный концерт в ДК «Октябрь» г. Волжского.

- Волжские трубники – молодцы. Вы умеете отлично работать и преображать мир. Меняется к лучшему наш город, и меняют его люди. Благодаря, в том числе, коллективу ВТЗ в Волжском появился парк «Новый город», проспект Металлургов, открылся стадион «Металлург», - поблагодарил заводчан за достойный труд и социальную ответственность глава городского округа г. Волжский Игорь Воронин.





Начальник группы отдела главного энергетика Галина Хаванская, отмеченная благодарностью губернатора Волгоградской области, работает на ВТЗ более 20 лет. Свою профессиональную карьеру она начала на Урале – в Краснотуринске, куда уехала по распределению после завершения учебы в Волгоградском политехническом институте.

- Вернулась в конце 90-ых в Волжский. Времена были трудные. Устроилась мастером на одно из предприятий Волжского, «доросла» до начальника участка. А затем мне предложили работу на Волжском трубном заводе, - вспоминает Галина Георгиевна.

О своей ответственной работе она рассказывает увлеченно. И отмечает высокий уровень своих сотрудников – специалистов по вентиляции.

- Рядом со мной работают настоящие профессионалы. С коллективом очень повезло – все грамотные инженеры и самостоятельно могут решить самые сложные задачи. Многое делается на заводе для развития и совершенствования персонала: разработаны разнообразные обучающие программы, электронные курсы. Он-лайн обучение удобно и полезно. Отмечу также, что на заводе системно внедряются различные улучшения производственных процессов, в том числе инновации в энергетике. Я горжусь своим предприятием и люблю свою работу, - улыбается Галина Хаванская.

Коллектив Волжского трубного завода, по ее мнению, очень сплоченный, все работают на результат, постоянно оказывая поддержку друг другу.





Все рады за своих коллег, которые в этом году, может быть, достигли чуть больших результатов и были отмечены наградами. С радостью поздравляем тех, кто удостоен в 2023 году высокого звания «Почетный металлург». Это контрольный мастер отдела технического контроля Марина Попова, прессовщик горячих труб трубопрокатного цеха № 2 Валерий Голиков, слесарь-ремонтник трубопрокатного цеха № 3 Владимир Гринько, машинист крана металлургического производства электросталеплавильного цеха Владимир Беляков.

Профессиональный праздник – это время подводить итоги профессионального года. В течение предпраздничной недели в каждом структурном подразделении ВТЗ проходили торжественные собрания, ставились задачи на будущее.





В преддверии Дня металлурга ВТЗ посетил генеральный директор ТМК Сергей Чикалов. Он побывал в трубопрокатном цехе №2 по производству горячепрессованных труб из углеродистых и легированных марок стали, а также из труднодеформируемых сплавов для энергетического и химического машиностроения, вручил корпоративные награды на торжественном собрании коллектива ВТЗ.

Также накануне профессионального праздника на предприятии состоялся заключительный этап конкурса на присвоение линейным руководителям корпоративного звания «Мастер первого класса» и «Мастер второго класса». Подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Игры мастеров» по десяти наиболее востребованным на предприятии компетенциям.





В выставочном пространстве ВТЗ открылась фотовыставка о металлургии, созданная с помощью искусственного интеллекта (нейросетей). Первые посетители уже позитивно оценили новую экспозицию.





- Коллектив ВТЗ – многотысячная команда металлургов, которая эффективно и профессионально решает производственные задачи, вносит весомый вклад в развитие экономики Волгоградской области. Мы гордимся тем, что делаем. И новые рубежи уже намечены, - отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

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