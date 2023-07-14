Телеком

Специалистов волгоградского филиала Tele2 отметили за достижения в развитии телекоммуникационной отрасли

Телеком 14.07.2023 12:49
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14.07.2023 12:49


Оператор был отмечен за значимый вклад в устранение цифрового неравенства в Волгоградской области и обеспечение жителей современными сервисами в сфере связи. Специалисты компании были награждены почетными грамотами Комитета информационных технологий региона.
Tele2 продолжает вести активную работу, направленную на устранение цифрового неравенства, и сотрудничать с Комитетом информационных технологий Волгоградской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». На сегодняшний день услуги оператора доступны 99% жителей области. Сотрудники технической дирекции волгоградского филиала Tele2 были отмечены за выдающиеся достижения и вклад в развитие телекоммуникационной отрасли региона. 
Особенную роль доступность связи и мобильного интернета играет в небольших населенных пунктах, поскольку обеспечивает доступ к образовательным, медицинским, государственным услугам и сервисам. В 2023 году помимо инфраструктуры в крупных городах сеть была модернизирована в станице Нехаевской Нехаевского района, поселке Новониколаевском Новониколаевского района, поселке Степном Городищенского района, станице Нижний Чир Суровикинского района, поселке Красный Яр Жирновского района и других. В фокусе внимания технической службы были общеобразовательные учреждения, поликлиники и детские сады.
Кроме того, только с начала 2023 года Tele2 в рамках проекта по устранению цифрового неравенства приняла участие в обеспечении сетевой инфраструктурой 8 малых населенных пунктов в Нехаевском, Новоаннинском, Октябрьском, Ольховском, Котовском, Даниловском и Камышинском районах области.
Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области:
– В современном мире, где связь и информационные технологии играют важную роль во всех аспектах жизни, награждение специалистов телекоммуникационной сферы имеет большое значение. Когда заслуги и успехи определенных людей выделяются и признаются, это вдохновляет других профессионалов стремиться к высоким результатам и создавать новые технологии и решения, а это, в свою очередь, способствует повышению интереса в сфере телекоммуникаций, привлечению новых талантливых людей, а также созданию позитивного имиджа для отрасли в целом.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
Tele2 реализует многочисленные проекты, направленные на развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории Волгоградской области. Специалисты проводят модернизацию сети и в больших городах, в которых постоянно растет потребность в качественной связи, и в небольших населенных пунктах – селах, деревнях, хуторах. Мы высоко ценим поддержку Комитета информационных технологий Волгоградской области. Совместная работа, объединение усилий и ресурсов дают мощный синергетический эффект, направленный на благо жителей региона. Мы очень ценим, что нашу работу отмечают – это отражает заслуги всей трудолюбивой и высокопрофессиональной команды нашего филиала.
Представители Tele2 не в первый раз получают награды за вклад в развитие телекоммуникационной отрасли. В 2021 года компания была названа лучшим оператором связи в Волгоградской области. По итогам 2022 года Евгений Брюзгин, руководитель регионального подразделения компании, стал одним из трех победителей Волгоградского областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации» 2022 года в номинации «Информационные технологии и связь».
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