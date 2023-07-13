Телеком

«Ростелеком» входит в топ-3 конвергентных операторов

Телеком 13.07.2023 15:15
0
13.07.2023 15:15


Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило результаты исследования рынка конвергентных телеком-услуг в России.Согласно оценкам экспертов, «Ростелеком» вошел в тройку крупнейших операторов, оказывающих одновременно услуги фиксированного доступа в интернет и мобильной связи. Также аналитики определили уровень удовлетворенности клиентов пакетными решениями. «Ростелеком» возглавил рейтинг среди операторов с большой клиентской базой, получив оценку пользователей в 8,35 балла по десятибалльной шкале.
Так, по данным ИАА TelecomDaily, свыше 63% респондентов пользуются пакетными услугами и 14% всех опрошенных добавляют в пакет домашний интернет и мобильную связь. При этом 17% пользователей конвергентных услуг выбирают «Ростелеком».
В качестве основного преимущества пакетных решений респонденты отмечают возможность оплачивать несколько услуг одним счетом со скидкой. Второй по популярности причиной подключать конвергент опрошенные называют управление всеми опциями через одно окно. Личный кабинет «Ростелекома» получил максимальные оценки — 92% пользователей отмечают его удобство.
Вместе с базовыми услугами — домашним интернетом и мобильной связью,76% абонентов «Ростелекома» пользуются платным ТВ, 37% подключили цифровой видеосервис Wink.Этот онлайн-кинотеатр предлагает также в своих тарифах мобильный оператор Tele2: на видеосервис подписаны 30% клиентов компании. Среди дополнительных услуг респонденты чаще всего выбирают облачное видеонаблюдение и «Умный дом». Больше всего таких клиентов у «Ростелекома» — 15% и 13%пользователей соответственно, и это максимальная доля на рынке этого сегмента. 
— Объединение цифровых услуг в одном пакете — устойчивый digital-тренд, который сегодня является базой тарифной линейки у большинства провайдеров.В свою очередь, запрос клиентов на получение сервисов в комплексе говорит об их рациональном подходе. Наши пользователи могут экономить до 69% при объединении опций в пакет, а также выбирать и настраивать самостоятельно его наполнение,опираясь на свои потребности.Мы отмечаем популярность не только пакетных тарифов, но и конвергентных. Так, каждый четвертый новый абонент добавляет к домашнему интернету услуги мобильной связи, а каждый пятый из них — оформляет сим-карты всей семье.Мы продолжаем расширять нашу тарифную линейку в ответ на запросы клиентов, дополняя ее новыми опциями, — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
erid:4CQwVszH9pUiL7CvvkF

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
12.07.2023 18:54
Телеком 12.07.2023 18:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.07.2023 11:00
Телеком 12.07.2023 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.07.2023 09:17
Телеком 12.07.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.07.2023 15:38
Телеком 11.07.2023 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.07.2023 13:48
Телеком 10.07.2023 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.07.2023 11:00
Телеком 07.07.2023 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.07.2023 12:37
Телеком 06.07.2023 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2023 13:23
Телеком 05.07.2023 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.06.2023 10:38
Телеком 29.06.2023 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2023 11:58
Телеком 28.06.2023 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.06.2023 16:21
Телеком 23.06.2023 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.06.2023 11:40
Телеком 23.06.2023 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2023 11:16
Телеком 22.06.2023 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.06.2023 16:54
Телеком 21.06.2023 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.06.2023 13:35
Телеком 21.06.2023 13:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:44
В Волгограде семья погибших мобилизованных и контрактников передали 10 орденов МужестваСмотреть фотографии
16:45
Погрязшего в долгах волгоградца присяжные признали виновным в убийстве из-за денегСмотреть фотографии
16:23
На Украине погиб 28-летний военный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
Спортсменку из Волгограда Елену Исинбаеву нашли на Канарских островахСмотреть фотографии
15:23
В Котельниково на Гремячинском ГОКе прошли тактико-специальные ученияСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде турист арестован на 10 суток за штурм «Родины-матери»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
После смерти покалеченного опалубкой волгоградца возбудили делоСмотреть фотографии
14:18
В Тракторозаводском районе на улице Дзержинского заменили участок трубопроводаСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде на 53-м году ушел из жизни экс-игрок «Ротора» Дмитрий ИвановСмотреть фотографии
13:43
Банк «Открытие»: 66% жителей ЮФО считают, что курс рубля к доллару, евро и юаню влияет на их реальные доходыСмотреть фотографии
12:59
Власти Волгоградской области назвали два варианта замены мусорного регоператораСмотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области подросток выстрелил в грудь 10-летнему братуСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде у консерватории в кустах нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:15
Обновленные 100-рублевые купюры поступили в ВолгоградСмотреть фотографии
10:47
СК: в Волгограде ищут пропавшую 17 мая женщину без передних зубовСмотреть фотографии
10:26
На мосту Волжской ГЭС ограничат движение из-за ремонта дорогиСмотреть фотографии
09:59
В гордуме Волгограда начнут увольнять прогуливающих заседания депутатовСмотреть фотографии
09:34
Полтора часа был в воде. Прапорщик МЧС спас тонущего волгоградца из перевернувшейся лодкиСмотреть фотографии
08:50
Покалеченный упавшей с высоты опалубкой волгоградец умер в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:37
«Он нес ее и плакал»: рассказ очевидца смертельного ДТП с фурой и иномаркой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:02
Экосовет одобрил решение о смене мусорного регоператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:08
Депутаты уволили главу района в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
«Нам говорят - это нормально»: волгоградцы возмущены очередью из скорых у детской инфекционной больницыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
«Важны первые часы»: в Волгограде впервые провели гемодиализ 4-летней девочкеСмотреть фотографии
19:35
Облкомприроды: запущен процесс по лишению «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператораСмотреть фотографии
18:54
«Ростелеком» обеспечил цифровой связью и видеонаблюдением «Магазины постоянных распродаж»Смотреть фотографии
18:32
На юге Волгограда в квартире найдены мертвыми отец и сынСмотреть фотографии
17:47
«Это прямой путь к инвалидности»: врач рассказал о непоправимых последствиях травмы ныряльщикаСмотреть фотографии
17:36
Эксперты составили усредненный портрет страхователя китайского автомобиляСмотреть фотографии
17:05
«Это бардак!»: губернатор на Экосовете в Волгограде раскритиковал работу мусорного регоператораСмотреть фотографии
 