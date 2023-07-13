Банки открывают программы финансирования производителей и дилеров спецтехники

Экономика 13.07.2023 10:15
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13.07.2023 10:15
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале продажи дорожно-строительной и специальной техники в стране снизились на 39%. При этом в статистике АЕБ не учтены китайские машины, импорт которых в Россию вырос. Постепенно приходит в себя и отечественная машиностроительная промышленность. Так, по данным ассоциации «Росасфальт», производство строительной техники в России в прошлом году увеличилось примерно на 30%. Стимулировать спрос на спецтехнику намерены крупные банки, которые адаптируют свои программы для производителей и дилеров.
Так новая программа «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») для дилеров спецтехники направлена на финансирование склада. Первым дистрибьютером-участником этой программы стало ООО «ОМГ СДМ». Оно входит в холдинг «Объединенная машиностроительная группа», одного из крупнейших российских производителей строительно-дорожной и специальной техники.
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