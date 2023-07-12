Общество

Эксперты составили усредненный портрет страхователя китайского автомобиля

Общество 12.07.2023 17:36
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12.07.2023 17:36


Владельцу нового китайского автомобиля в нашей стране с большой вероятностью 35-40 лет, это мужчина, живущий в экономически развитом регионе европейской части России и купивший машину в кредит. Такой усредненный портрет составили в компании «Росгосстрах» и банке «Открытие» на основе анализа портфеля договоров каско, оформленных собственниками автомобилей различных китайских марок: Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda, Changan и др.
Статистика «Росгосстраха» показывает, что почти четверть (23,6%) полисов добровольного автострахования на китайские машины приобрели жители столичного региона. На втором месте (12,8%) идет Санкт-Петербург с Ленинградской областью. На третьей строчке (10,3%) — Нижегородская область, где филиал старейшего страховщика страны активно и плотно работает с автодилерами и недавно вместе с компанией Ixen Motors представил жителям региона еще не очень хорошо известную в нашей стране китайскую марку Forthing. Еще в ТОП-5 по количеству застрахованных по каско китайских машин вошли Республика Татарстан (5,5%) и Пермский край (4%). В десятку регионов-лидеров попали также Вологодская, Волгоградская и Ростовская области, Тюменская область с Ханты-Мансийским автономным округом и Самарская область.
Среди страхующих китайские автомобили большинство ожидаемо составляют владельцы-мужчины, но доля женщин, предпочитающих новинки автопрома из КНР, довольно значима — 36,5%. Активнее всего покупают и страхуют машины китайских марок россияне в возрасте 35-40 лет, на них приходится 26% договоров каско в портфеле «Росгосстраха». Самые возрастные страхователи оформили полисы в Санкт-Петербурге — двое 78-летних жителей Северной столицы приобрели в компании страховую защиту для своих китайских машин. Самый юный собственник авто из КНР — 18-летний молодой человек из Курганской области.
Как и следовало ожидать, при нынешнем уровне цен на авторынке львиная доля новых машин китайского производства куплена россиянами в кредит. Лишь 13,9% новоявленных автовладельцев обошлись без привлечения заемных средств.
По данным «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») за первое полугодие 2023 года, каждый второй автокредит на новый автомобиль был оформлен россиянами на китайскую машину. При этом в финансовой емкости выдач китайские марки уже лидируют, опережая отечественные, что в принципе объясняется более высокой стоимостью брендов из Поднебесной. Средний чек автокредита на покупку нового китайского автомобиля составил 2 млн рублей, средняя стоимость машины из КНР — 2,6 млн рублей.
— Экспансия китайских автопроизводителей на российский рынок идет по нарастающей. По данным таможенных органов КНР, объем поставок новых автомобилей в нашу страну уже достиг уровня в 1 млрд долларов в месяц, а эксперты блока автобизнеса банка «Открытие» подсчитали, что общее количество дилерских центров, представляющих в России продукцию автопрома из Поднебесной, приблизилось к 1,5 тыс. Мы видим, как это отражается на росте спроса на страховую защиту — количество заявок на каско для китайских машин кратно превышает прошлогодние показатели, — говорит начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова. — При этом именно покупатели новых машин, и, в первую очередь, кредитных, остаются основной аудиторией для каско с полным покрытием и, следовательно, обеспечивают значительную часть сборов страховой премии по моторным видам. Конкурируя за таких клиентов, страховщики стараются предложить автовладельцам максимально привлекательные тарифы. Так, в нашей компании средний тариф каско для кредитных авто составил 2,59%, а для купленных на собственные средства — 2,23%. К тому же банки теперь более лояльно относятся к продуктам страхования с франшизой, что делает страховую защиту на китайские машины, покупаемые в кредит, более доступной.

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