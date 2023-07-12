Телеком 12.07.2023 18:54
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12.07.2023 18:54
«Ростелеком» подключил оптический интернет и систему видеонаблюдения из 10 видеокамер для торговой сети «Магазины постоянных распродаж» в Волгограде и Краснослободске. В ближайшем будущем цифровая связь и видеонаблюдение от национального провайдера в объектах этой торговой сети появятся по всей Волгоградской области.
— Наша сеть только в Волгоградской области на сегодняшний день имеет 13 точек, в ближайшее время запланировано открытие еще четырех. И, конечно, для оперативного решения логистических, снабженческих и общих управленческих вопросов очень важно иметь качественную и надежную интернет-связь. Видеонаблюдение за обстановкой в торговом зале дает возможность удаленно контролировать трудовую дисциплину работников, обеспечивать безопасность, мониторить динамику потока посетителей. В целом, все наши усилия направлены на повышение сервиса и более полное удовлетворение потребностей покупателей. Поэтому интернет на высоких скоростях помогает решать наши бизнес-задачи эффективно, — отметила Ирина Гульцева, региональный представитель торговой платформы «Гала Центр» по Волгоградской области (учредитель торговой сети «Магазины постоянных распродаж»).
Цифровое решение «Ростелекома» помогает контролировать сохранность имущества и целостность территории, эффективность использования сотрудниками рабочего времени и качество обслуживания клиентов. Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» обеспечивает круглосуточную запись в реальном времени. Клиент может смотреть видео в мобильном приложении, на мониторе компьютера или даже вывести трансляцию на официальный сайт своей компании для всеобщего обозрения. Архив записей находится в защищенном облачном хранилище, имеет умный поиск по событиям и доступен для просмотра до 180 дней в любой точке мира, где есть интернет.
— Мы предоставляем комплексные цифровые решения для бизнеса любого масштаба и направления деятельности. Надежная, защищенная сетевая инфраструктура, применение цифровых технологий позволяют клиентам подключать современные цифровые сервисы и без проблем ими пользоваться. Важно отметить, что все работы мы делаем под ключ, обеспечиваем гарантийное обслуживание и техническую поддержку, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В настоящее время цифровые сервисы «Ростелекома» подключили более 15 тысяч частных компаний и государственных учреждений Волгоградской области. «Видеонаблюдение для бизнеса» — один из самых популярных сервисов. Им пользуются более 200 предприятий и организаций региона.
О цифровых решениях «Ростелекома» для бизнеса можно узнать по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
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