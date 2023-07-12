Календарь абитуриента ИАиС ВолгГТУ: важные даты поступления в 2023 году

Общество 12.07.2023 13:29
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12.07.2023 13:29
Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ напоминает о важных датах при поступлении в вуз.
1. Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета
ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (места в рамках контрольных цифр приема)
15 июля Завершение приема документов на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности.
20 июля Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам проводимых ВолгГТУ самостоятельно вступительных испытаний.
25 июля Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний.
25 июля Завершение проведения ВолгГТУ самостоятельных вступительных испытаний
27 июля Размещение на сайте http://welcome.vstu.ru/ конкурсных списков.
28 июля до 12:00 Завершение приема оригинала документа об образовании (выставление отметки о представлении оригинала на ЕПГУ) от поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот (этап приоритетного зачисления).
29-30 июля Издание приказа (приказов) о зачислении поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот, предоставивших оригинал документа об образовании (выставивших отметку о представлении оригинала на ЕПГУ) в установленный срок (этап приоритетного зачисления).
Неиспользованные места в пределах выделенных квот добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям приема.
3 августа до 12:00 Завершение приема оригинала документа об образовании (выставление отметки о представлении оригинала на ЕПГУ) от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на основном этапе зачисления.
4-9 августа Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в основной этап зачисления и предоставивших оригинал документа об образовании (выставивших отметку о представлении оригинала на ЕПГУ) в установленный срок.
ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
20 августа Завершение приема документов от поступающих.
25 августа Завершение проведения ВолгГТУ самостоятельных вступительных испытаний.
29 августа Размещение на сайте http://welcome.vstu.ru/ конкурсных списков.
30 августа Завершение приема оригинала документа об образовании или заявления о согласии на зачисление от поступающих.
31 августа Издание приказа (приказов) о зачислении.
2. Прием на обучение по программам магистратуры, ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (места в рамках контрольных цифр приема)
с 15 июля Начало вступительных испытаний по мере формирования конкурсных групп в соответствии с утвержденным расписани¬ем (расписание вступительных испытаний будет утверждено и размещено на сайте http://welcome.vstu.ru/ к 01.07.2023 г.)
25 июля Завершение приема документов от поступающих.
3 августа до 12:00 Завершение приема оригинала документа об образовании от лиц, включенных в конкурсный список.
7 августа Издание приказа (приказов) о зачислении.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
20 августа Завершение приема документов от поступающих.
30 августа Завершение приема оригинала документа об образовании или заявления о согласии на зачисление.
31 августа Издание и размещение приказа (приказов) о зачислении.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
20 сентября Завершение приема документов от поступающих.
22 сентября Завершение приема оригинала документа об образовании или заявления о согласии на зачисление.
27 сентября Издание и размещение приказа (приказов) о зачислении.
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