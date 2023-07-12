Каждый второй кредит россияне оформляют на отечественную машину, каждый четвертый – на китайскую

Общество 12.07.2023 12:24
0
12.07.2023 12:24
Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили, какие автомобили чаще всего брали в кредит россияне в первом полугодии 2023 года. Каждый второй кредит на новые ТС был оформлен на российскую машину, каждый четвертый – на китайскую, каждый шестой – на корейскую, каждый двадцатый – на европейскую или японскую. Чаще всего будущие автовладельцы оформляли кредиты на LADA, HAVAL, KIA, HYUNDAI и CHANGAN при покупке новых машин и KIA, HYUNDAY, LADA, TOYOTA и VOLKSWAGEN – на автомобили с пробегом.
Согласно статистике выдач «Открытие Авто», в первом полугодии 2023 года заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (2/3 выданных автокредитов). Наибольшей популярностью бренды KIA (12% кредитных cделок), HYUNDAI (9%), LADA (9%), TOYOTA (8%) и VOLKSWAGEN (6%). ТОП-5 самых популярных кредитных моделей в сегменте АСП составили KIA Rio, HYUNDAI Solaris, LADA Granta, LADA Vesta и KIA Sportage.
На новые автомобили кредиты чаще всего брали на LADA (45% сделок), HAVAL (10%), KIA (9%), HYUNDAI (6%) и CHANGAN (3%). В пятерке самых популярных кредитных моделей среди новых авто оказались LADA Granta, HAVAL Jolion, HYUNDAI Tucson, KIA Sportage и LADA Niva.
Половина кредитных сделок на первичном рынке на пришлась на отечественные бренды (49% продаж), четверть - на китайские, 15% – на корейские, по 5% – на европейские и японские. В финансовой емкости картина оказалась несколько иной: по объемам выдач в рублях лидируют китайские авто – 34%, далее следуют отечественные (24%), корейские (23%), европейские и японские марки (по 9%). Кредиты на американские бренды наименее популярны и занимают менее процента.
Средняя стоимость нового автомобиля, взятого в кредит, составила по итогам первого полугодия: 789 тысяч по отечественным авто, 2 млн по китайским, 2,4 млн – по корейским, по 3,2 млн по европейским и японским маркам.
Руководитель «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая:
– На рынок автокредитования продолжат оказывать влияние экспансия китайских брендов на первичном рынке и продолжающийся рост ссуд на вторичном рынке. Влияние параллельного импорта на сегмент автокредитования в текущих реалиях минимально, а в выдачах по количеству не превышает 6%. И несмотря на то, что по количеству кредитных сделок лидируют пока российские марки, по объёмам кредитных выдач в рублях первенство уже за «китайцами». При этом доля марок из КНР в кредитных продажах увеличивается ежемесячно наравне с развитием партнерских взаимоотношений банков с новыми автопроизводителями, роста популярности и, соответственно, продаж чайна-каров. Основной сдерживающий фактор более быстрого проникновения «китайцев» на российский авторынок и рынок автокредитования, на наш взгляд, сегодня только один – цена.
«Это бардак!»: губернатор на Экосовете в Волгограде раскритиковал работу мусорного регоператора12.07.2023 17:05
Общество 12.07.2023 17:05
Стало известно, куда чаще всего хотят улететь из Волгограда12.07.2023 14:42
Общество 12.07.2023 14:42
Календарь абитуриента ИАиС ВолгГТУ: важные даты поступления в 2023 году12.07.2023 13:29
Общество 12.07.2023 13:29
«Она уезжает в ДПС»: певицу Анет Сай с мигалкой прокатили до аэропорта Волгограда12.07.2023 13:23
Общество 12.07.2023 13:23
Волгоградский чиновник погиб в Анапе при спасении из моря тонущей женщины12.07.2023 11:55
Общество 12.07.2023 11:55
«На объекте работы не ведутся»: чиновники в Котово прозрели и разорвали договор о скандальном капремонте водовода12.07.2023 11:15
Общество 12.07.2023 11:15
«Волгоградэнергосбыт» напомнил, как онлайн оплатить квитанцию тремя способами12.07.2023 10:07
Общество 12.07.2023 10:07
РПН: в волгоградских детских лагерях нашли санитарные нарушения12.07.2023 09:46
Общество 12.07.2023 09:46
Опубликованы списки кандидатов в Волгоградскую гордуму12.07.2023 09:19
Общество 12.07.2023 09:19
«Огород утонул, дом пока стоит»: двор волгоградской пенсионерки топит неизвестная черная жидкость12.07.2023 07:35
Общество 12.07.2023 07:35
«Предлагаю на грешную землю опуститься»: Бочаров на встрече с активом ЕР призвал взяться за сельские дороги11.07.2023 22:14
Общество 11.07.2023 22:14
Стала известна причина ДТП с двумя погибшими в Волгоградской области11.07.2023 21:32
Общество 11.07.2023 21:32
Пострадавших после смертельного ДТП планируют эвакуировать в Волгоград11.07.2023 20:12
Общество 11.07.2023 20:12
Упавшее дерево в центре Волгограда стало причиной 1,5-километровой пробки11.07.2023 18:47
Общество 11.07.2023 18:47
Первый миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области11.07.2023 14:32
Общество 11.07.2023 14:32