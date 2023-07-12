Полезный интернет: эксперты и Tele2 расскажут, как провести лето более продуктивно

Телеком 12.07.2023 11:00
0
12.07.2023 11:00
Оператор предлагает подготовиться к деловому сезону. Оператор и эксперты представят коллекцию полезных обучающих программ, которые можно освоить до конца лета. Учиться можно онлайн, используя домашний интернет от компании – в рамках специального предложения он предоставляется на 3 месяца бесплатно. Кроме того, клиенты Tele2 с помощью программы лояльности «Больше» смогут принять участие в ряде курсов по выгодной цене.
Tele2 приглашает успеть за летние месяцы больше и освоить новые навыки к началу делового сезона с помощью онлайн-образования. Для этого компания совместно с экспертами подготовила подборки полезных программ. Три коллекции онлайн-курсов содержат в себе продуктивные идеи, которые позволят прокачать hard и soft skills предпринимателям, узнать новое и интересно провести время студентам и подросткам. Кроме того, есть подборка для людей, которые хотят расширить свой кругозор, выучить иностранный язык, подтянуть финансовую грамотность и улучшить физическую форму.
Своими идеями о том, как провести лето более продуктивно, также поделятся приглашенные эксперты из разных сфер – бизнесмены, психологи, специалисты в области HR.
В каждой коллекции есть предложения от программы «Больше», которая доступна всем клиентам оператора. Среди партнеров программы лояльности Tele2 – школа для детей и подростков Skysmart, языковая онлайн-школа Skyeng, платформа онлайн-образования Skillbox и многие другие.
Учиться на выгодных условиях можно с помощью домашнего интернета Tele2. Оператор при первом подключении предлагает бесплатно пользоваться услугой в течение трех месяцев на любой скорости. Таким образом, можно уменьшить расходы и инвестировать сэкономленные средства в образование.
Евгений Солонченко, коммерческий директор МР «Юг» Tele2:
– Существуют разные мнения о том, сколько времени нужно для того, чтобы овладеть какими-либо новыми навыками, и часто для старта нужна дополнительная мотивация. Мы хотим помочь своим клиентам в освоении новых горизонтов и предлагаем им 3 месяца бесплатного домашнего интернета. Его можно использовать по своему усмотрению – в том числе потратить на получение полезных знаний. Кроме бесплатного периода у домашнего интернета Tele2 много других преимуществ – его удобно оплачивать со счета мобильного телефона, в пакет также входит интерактивное ТВ, доступное на любом устройстве.
Tele2 будет рассказывать об онлайн-курсах в течение месяца. С коллекциями образовательных программ можно будет познакомиться на сайте оператора.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»
Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Как абоненты билайна меняют название своей сети на смартфоне20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Старт делового сезона: 5 полезных курсов для предпринимателей13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператора12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Эксперт: вход на сайты и в приложения через звонки – угроза безопасности россиян11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше волгоградских предпринимателей08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летом06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele201.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50
За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele231.08.2023 16:15
Телеком 31.08.2023 16:15