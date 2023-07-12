Полезный интернет: эксперты и Tele2 расскажут, как провести лето более продуктивно

Телеком 12.07.2023 11:00
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12.07.2023 11:00
Оператор предлагает подготовиться к деловому сезону. Оператор и эксперты представят коллекцию полезных обучающих программ, которые можно освоить до конца лета. Учиться можно онлайн, используя домашний интернет от компании – в рамках специального предложения он предоставляется на 3 месяца бесплатно. Кроме того, клиенты Tele2 с помощью программы лояльности «Больше» смогут принять участие в ряде курсов по выгодной цене.
Tele2 приглашает успеть за летние месяцы больше и освоить новые навыки к началу делового сезона с помощью онлайн-образования. Для этого компания совместно с экспертами подготовила подборки полезных программ. Три коллекции онлайн-курсов содержат в себе продуктивные идеи, которые позволят прокачать hard и soft skills предпринимателям, узнать новое и интересно провести время студентам и подросткам. Кроме того, есть подборка для людей, которые хотят расширить свой кругозор, выучить иностранный язык, подтянуть финансовую грамотность и улучшить физическую форму.
Своими идеями о том, как провести лето более продуктивно, также поделятся приглашенные эксперты из разных сфер – бизнесмены, психологи, специалисты в области HR.
В каждой коллекции есть предложения от программы «Больше», которая доступна всем клиентам оператора. Среди партнеров программы лояльности Tele2 – школа для детей и подростков Skysmart, языковая онлайн-школа Skyeng, платформа онлайн-образования Skillbox и многие другие.
Учиться на выгодных условиях можно с помощью домашнего интернета Tele2. Оператор при первом подключении предлагает бесплатно пользоваться услугой в течение трех месяцев на любой скорости. Таким образом, можно уменьшить расходы и инвестировать сэкономленные средства в образование.
Евгений Солонченко, коммерческий директор МР «Юг» Tele2:
– Существуют разные мнения о том, сколько времени нужно для того, чтобы овладеть какими-либо новыми навыками, и часто для старта нужна дополнительная мотивация. Мы хотим помочь своим клиентам в освоении новых горизонтов и предлагаем им 3 месяца бесплатного домашнего интернета. Его можно использовать по своему усмотрению – в том числе потратить на получение полезных знаний. Кроме бесплатного периода у домашнего интернета Tele2 много других преимуществ – его удобно оплачивать со счета мобильного телефона, в пакет также входит интерактивное ТВ, доступное на любом устройстве.
Tele2 будет рассказывать об онлайн-курсах в течение месяца. С коллекциями образовательных программ можно будет познакомиться на сайте оператора.
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