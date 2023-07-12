«Ростелеком» и Сеченовский Университет будут развивать цифровые технологии в радиологии

Телеком 12.07.2023 09:17
0
12.07.2023 09:17
«Ростелеком» и Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) подписали договор о партнерстве в сфере медицинской радиологии.Стороны планируют разработать инновационный программный модуль в области онкологии, который позволит ускорить диагностику заболеваний легких и повысить точность планирования операций на органах грудной клетки. Исполнителем работ выступит ведущий российский ИТ-разработчик в области здравоохранения «РТК Радиология» (входит в группу компаний «Цифромед»).
Благодаря сотрудничеству удастся объединить экспертные научно-медицинские знания сотрудников университета и 12-летний опыт команды разработчиков по успешному внедрению в регионах России комплекса систем для служб лучевой диагностики под собственным брендом DIGIPAX.
— Мы надеемся, что наша разработка позволит улучшить качество операций и поможет специалистам лучше ориентироваться на этапе планирования хирургического вмешательства. Сейчас хирурги опираются в первую очередь на свои знания и опыт, новый инструмент позволит автоматизировать ряд процессов. Кроме того, его можно будет применять для обучения будущих хирургов. При помощи «РТК Радиология» мы рассчитываем уже к концу года довести разработку до стадии готового продукта, — рассказала директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета Марина Секачева.
— «Ростелеком» уделяет большое внимание развитию цифровых решений в разных областях. В сфере здравоохранения мы также видим возросшую потребность в умных технологиях: они позволяют сделать медицинскую помощь точнее и доступнее. Совместный проект с крупнейшим медицинским вузом страны призван стать одним из самых прогрессивных в цифровой медицине. Инновационное ПО для медицинской радиологии будет основано на специальных алгоритмах, разработанных на основе технологии искусственного интеллекта. Новое ИТ-решение позволит значительно повысить скорость анализа патологий легких и сократить время на подготовку к торакальным операциям, — отметил директор по цифровым медицинским сервисам «Ростелекома» Максим Семёнов.
— Данный опыт ценен для нас, как разработчиков, прежде всего методическими знаниями и консультационной поддержкой, которую оказывают сотрудники Сеченовского Университета в ходе реализации проекта. Подобная экспертиза позволит создать по-настоящему актуальный продукт, поможет сделать работу врачей и медицинских организаций удобнее и повысит качество жизни пациентов в послеоперационный период, — сказала коммерческий директор «РТК Радиология» Наталия Олевская.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
erid:4CQwVszH9pUiL742fRN
Полезный интернет: эксперты и Tele2 расскажут, как провести лето более продуктивно12.07.2023 11:00
Телеком 12.07.2023 11:00
«Ростелеком» и «Атлас» успешно протестировали технологию квантового распределения ключей11.07.2023 15:38
Телеком 11.07.2023 15:38
МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети10.07.2023 13:48
Телеком 10.07.2023 13:48
Приручили солнце и спаслись при крушении: на юге подвели итоги конкурса журналистов07.07.2023 11:00
Телеком 07.07.2023 11:00
«Ростелеком» запускает сервис авторизации пользователей по звонку в виртуальной АТС06.07.2023 12:37
Телеком 06.07.2023 12:37
Работа на опережение: «Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентов05.07.2023 13:23
Телеком 05.07.2023 13:23
Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 Гб трафика29.06.2023 10:38
Телеком 29.06.2023 10:38
Цифровые решения делают города «умнее», а нашу жизнь комфортнее28.06.2023 11:58
Телеком 28.06.2023 11:58
МегаФон разработает систему экомониторинга морской акватории Камчатского края23.06.2023 16:21
Телеком 23.06.2023 16:21
«Ростелеком» создал безопасный репозиторий open-source* библиотек23.06.2023 11:40
Телеком 23.06.2023 11:40
Клиенты билайна берут с собой в дорогу гигабайты22.06.2023 11:16
Телеком 22.06.2023 11:16
Big data Tele2 – трафик внутри сети оператора в туристических местах Волгоградской области увеличился на 15%21.06.2023 16:54
Телеком 21.06.2023 16:54
Лотосы и верблюды: билайн ускорил мобильный интернет на трассе «Элиста-Волгоград»21.06.2023 13:35
Телеком 21.06.2023 13:35
Цифровое лето: Tele2 предлагает волгоградцам три месяца бесплатного домашнего интернета и ТВ16.06.2023 13:17
Телеком 16.06.2023 13:17
Tele2 представит микс развлечений на VK Fest15.06.2023 15:40
Телеком 15.06.2023 15:40