Телеком 11.07.2023 15:38
0
11.07.2023 15:38
«Ростелеком» совместно с компанией «Атлас» завершили испытания технологии квантового распределения ключей (КРК) и сопряженных с ними шифраторов на инфраструктуре первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Новая ТрансЕврАзийская линия связи» (TEA NEXT). КРК обеспечивает наивысшую степень защиты каналов передачи данных от несанкционированного доступа. Программа тестирования полностью соответствует цели обеспечения технологического суверенитета и базируется на оборудовании и решениях российских разработчиков.
Ключевая особенность проекта TEA NEXT заключается в использовании самых перспективных оптических волокон стандарта G.654E и G.654ULL с затуханием 0,175 дБ/км на длине волны 1550 нм, тогда как для стандартных оптических волокон семейства G.652 типовое значение затухания составляет не менее 0,2 дБ/км. Таким образом, впервые в России в условиях реальной эксплуатации технология КРК была испытана на оптических волокнахнового поколения.
Испытания систем КРК производства ООО «СМАРТС-Кванттелеком» и сопряженных шифраторов ООО «Амикон» с номинальной скоростью шифрования до 10 Гбит/c проходили с использованием ВОЛС протяженностью 85 км между двумя узлами первой очереди TEANEXT на территории Центрального федерального округа.
В ходе испытаний на инфраструктуре TEA NEXT была проверена корректность работы технологии КРК и сопряженных с ними шифраторов. Проведен сеанс передачи данных между узлами проведения испытаний. Максимальная зарегистрированная скорость выработки квантовых ключей оставила 394 бит/с при коэффициенте квантовых ошибок ниже нормативов.
Кроме того, была проверена возможность накопления квантовых ключей в буфере сопряженных шифраторов для их использования в случаях, когда временно будет отсутствовать возможность формирования новых квантовых ключей, например, при осуществлении атак на системы КРК.
Зафиксированные в рамках испытаний скорости выработки квантовых ключей оказались лучше типовых значений показателей работы для ВОЛС соответствующей длины (85 км) с использованием оптических волокон предыдущего стандарта (G.652) почти в два раза.Полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале применения инфраструктуры TEANEXT для построения магистральных квантовых сетей с увеличенной дальностью пролетов между соседними узлами, что способно повысить технико-экономическую эффективность проектов развития квантовых коммуникаций.
Справка
Квантовое распределение ключей — технология, позволяющая решить задачу формирования симметричных криптографических ключей у удаленных пользователей по открытым каналам связи при передаче квантовых состояний. Основное преимущество технологии КРК заключается в доказательстве стойкости к взлому, основанном на фундаментальных законах квантовой физики, благодаря чему становится возможным достижение теоретико-информационной стойкости при решении задачи распределения криптографических ключей вне зависимости от вычислительных возможностей злоумышленника.
Это преимущество выгодно отличает технологию КРК от существующих в настоящий момент методов распределения ключей, основанных на вычислительной сложности решения ряда математических задач за время, в течение которого защищаемая информация остается актуальной и не должна быть скомпрометирована.
Новые вызовы и возрастающие угрозы информационной безопасности делают перспективным применение технологии КРК в сферах, где необходимо обеспечение конфиденциальности передаваемых данных – при передаче данных между центрами обработки данных, при организации критически важных автоматизированных систем и систем управления, в финансовом секторе.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Как абоненты билайна меняют название своей сети на смартфоне20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Старт делового сезона: 5 полезных курсов для предпринимателей13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператора12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Эксперт: вход на сайты и в приложения через звонки – угроза безопасности россиян11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше волгоградских предпринимателей08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летом06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele201.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50
За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele231.08.2023 16:15
Телеком 31.08.2023 16:15