Телеком

«Ростелеком» и «Атлас» успешно протестировали технологию квантового распределения ключей

Телеком 11.07.2023 15:38
0
11.07.2023 15:38


«Ростелеком» совместно с компанией «Атлас» завершили испытания технологии квантового распределения ключей (КРК) и сопряженных с ними шифраторов на инфраструктуре первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Новая ТрансЕврАзийская линия связи» (TEA NEXT). КРК обеспечивает наивысшую степень защиты каналов передачи данных от несанкционированного доступа. Программа тестирования полностью соответствует цели обеспечения технологического суверенитета и базируется на оборудовании и решениях российских разработчиков.
Ключевая особенность проекта TEA NEXT заключается в использовании самых перспективных оптических волокон стандарта G.654E и G.654ULL с затуханием 0,175 дБ/км на длине волны 1550 нм, тогда как для стандартных оптических волокон семейства G.652 типовое значение затухания составляет не менее 0,2 дБ/км. Таким образом, впервые в России в условиях реальной эксплуатации технология КРК была испытана на оптических волокнахнового поколения.
Испытания систем КРК производства ООО «СМАРТС-Кванттелеком» и сопряженных шифраторов ООО «Амикон» с номинальной скоростью шифрования до 10 Гбит/c проходили с использованием ВОЛС протяженностью 85 км между двумя узлами первой очереди TEANEXT на территории Центрального федерального округа.
В ходе испытаний на инфраструктуре TEA NEXT была проверена корректность работы технологии КРК и сопряженных с ними шифраторов. Проведен сеанс передачи данных между узлами проведения испытаний. Максимальная зарегистрированная скорость выработки квантовых ключей оставила 394 бит/с при коэффициенте квантовых ошибок ниже нормативов.
Кроме того, была проверена возможность накопления квантовых ключей в буфере сопряженных шифраторов для их использования в случаях, когда временно будет отсутствовать возможность формирования новых квантовых ключей, например, при осуществлении атак на системы КРК.
Зафиксированные в рамках испытаний скорости выработки квантовых ключей оказались лучше типовых значений показателей работы для ВОЛС соответствующей длины (85 км) с использованием оптических волокон предыдущего стандарта (G.652) почти в два раза.Полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале применения инфраструктуры TEANEXT для построения магистральных квантовых сетей с увеличенной дальностью пролетов между соседними узлами, что способно повысить технико-экономическую эффективность проектов развития квантовых коммуникаций.
Справка
Квантовое распределение ключей — технология, позволяющая решить задачу формирования симметричных криптографических ключей у удаленных пользователей по открытым каналам связи при передаче квантовых состояний. Основное преимущество технологии КРК заключается в доказательстве стойкости к взлому, основанном на фундаментальных законах квантовой физики, благодаря чему становится возможным достижение теоретико-информационной стойкости при решении задачи распределения криптографических ключей вне зависимости от вычислительных возможностей злоумышленника. 
Это преимущество выгодно отличает технологию КРК от существующих в настоящий момент методов распределения ключей, основанных на вычислительной сложности решения ряда математических задач за время, в течение которого защищаемая информация остается актуальной и не должна быть скомпрометирована.
Новые вызовы и возрастающие угрозы информационной безопасности делают перспективным применение технологии КРК в сферах, где необходимо обеспечение конфиденциальности передаваемых данных – при передаче данных между центрами обработки данных, при организации критически важных автоматизированных систем и систем управления, в финансовом секторе.
Реклама. ПАО «Ростелеком»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.08.2023 16:15
Телеком 31.08.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:54
Убойное дело. Под Волгоградом осудят ветеринаров-взяточниковСмотреть фотографии
16:19
Иномарка попала под грузовой поезд в Саратовской областиСмотреть фотографии
15:58
Пропавший в августе волгоградец Дмитрий Акчурин найден под ВоронежемСмотреть фотографии
15:43
«За день до гибели выходил на связь»: в Волгоградской области простились с мобилизованным Сергеем ИвановымСмотреть фотографии
15:28
В Садах Придонья знают, как получить жильеСмотреть фотографии
15:24
На набережной в Волгограде Kia снесла дорожный знак, забор и столбСмотреть фотографии
15:14
Станет судоходной? Под Волгоградом активизировались работы по углублению истока АхтубыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Волгоградская область превращается в регион Артемов и СофийСмотреть фотографии
14:11
Упавшая с высоты молодая девушка спустя неделю умерла в ВолжскомСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде влюбленную пару избили и ограбили посреди улицыСмотреть фотографии
13:07
Жителей Волгоградской области зовут с пользой провести выходныеСмотреть фотографии
12:08
Компенсацию за облезшую надувную свинью пытается отсудить у продавца волгоградецСмотреть фотографии
11:57
«Росгосстрах» начал продажи цифровых продуктов СК «Пульс»Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в выгребной яме нашли останки человекаСмотреть фотографии
10:47
Мэрия: реконструкция линии СТ в Волгограде продолжится без сгоревшего спецвагонаСмотреть фотографии
10:24
Здесь инвалиды и дети. В Волгограде жильцы аварийного дома пятые сутки сидят без водыСмотреть фотографии
10:24
Мошенники добрались до волгоградцев в WhatsApp: самые популярные схемы разводаСмотреть фотографии
09:54
Какая погода ожидает Волгоград и область на выходныеСмотреть фотографии
08:40
Первую партию новой спецтехники приняли в Волгограде КонцессииСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде чествовали бронзовых призеров Кубка России по волейболуСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде сгорел ремонтный трамвайСмотреть фотографии
22:04
Авиаполк в Волгоградской области уничтожил условных террористовСмотреть фотографии
21:46
Военно-мемориальное кладбище в Россошках под Волгоградом готовят к реставрацииСмотреть фотографии
21:33
Уроженец Камышина Максим Волков погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
21:16
«Динамо-Синара» на выезде уступило «Астраханочке»Смотреть фотографии
21:11
Два многовековых артефакта нашли на раскопках захоронений сарматов под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:19
Трое пострадали в результате лобового ДТП с маршруткой в ВолжскомСмотреть фотографии
20:07
Водитель BMW на встречке врезался в маршрутку №105А в ВолжскомСмотреть фотографии
20:01
ФАС России признала законной смену мусорного регоператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на соляркуСмотреть фотографии
 