Общество

«Волгоградэнергосбыт» напомнил, как онлайн оплатить квитанцию тремя способами

Общество 12.07.2023 10:07
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12.07.2023 10:07


Почти 25 тысяч волгоградцев оплатили электроэнергию через онлайн-сервисы «Волгоградэнергосбыта» в июне этого года. Как известно, компания предлагает оплачивать через интернет с помощью банковской карты тремя способами: 
• Через личный кабинет на сайте компании https://lk.energosale34.ru/. 
Оплата принимается без комиссии, но только в том случае, если клиент подписан на электронную квитанцию. Кстати, активировать  рассылку электронной квитанции можно на главной странице официального сайта компании, так и в личном кабинете, а также в мобильном приложении в разделе «Оплата счета».
• Через специальную форму «Оплатить без регистрации» на главной странице сайта. 
Для этого надо ввести номер лицевого счета, который указан в платежной квитанции.
• В мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт». 
Оно удобно тем, что вход со смартфона   возможен по четырехзначному  коду, и не нужно каждый раз вспоминать пароль. 
Число волгоградцев, готовых осваивать цифровые формы расчетов с компанией и оказывающих влияние на имидж технологичности региона, поступательно растет. Незначительное скачкообразное увеличение числа платежей через сайт наблюдалось в этом году в марте (+ 10%) и в июне (+2%), — отмечают в «Волгоградэнергосбыте».
Напомним, что впервые функционал цифровых платежей  был внедрен в энергосбытовой организации в октябре 2015 года, Особенно активно осваивать цифровые платформы волгоградцы начали во время дистанционной работы и изоляционных мер по ковид-инфекции. Когда законодательством была введена комиссия на передачу денег за услуги ЖКХ, пользователи стали активно подписываться на электронную квитанцию и оплачивать на сайте компании только за потребленную энергию. 
Мы  постоянно работаем над совершенствованием и развитием цифровых сервисов. Например, теперь войти в Личный кабинет можно по номерам лицевых счетов, телефонов и адресу электронной почты, — поясняют специалисты компании «Волгоградэнергосбыт». — Оплата через личный кабинет и мобильное приложение – удобный способ расчетов в формате 24/7, без комиссий и дополнительных трат, доступный из любой географической точки, где есть выход в интернет.

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