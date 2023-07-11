Волгоградцам раскрыли глаза на уехавших из региона

Волгоградстат опубликовал статистику по числу проживающих в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, также аналитики приводят данные по миграции, смертности, рождаемости, проценту трудоспособного населения и информацию по гендерному составу.

— По состоянию на 1 января 2023 года в Волгоградской области постоянно проживало 2 470 057 человек, — приводит статистику Волгоградстата управление РПН по области, принимая во внимание итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. — Из них 77,6% горожане и 22,4% сельские жители.

Уточняется, что в сравнении с прошлым годом численность волгоградцев уменьшилась на 22 751 человек. Статистика списывает это на естественную и миграционную убыль. Выяснилось, что в регионе насчитали 1 156 667 мужчин (46,8%) и 1 313 390 женщин (53,2%). Население трудоспособного возраста составило 57,9%, лиц моложе этой планки — 16,3%, старше — 25,8%.

Согласно информации Волгоградстата, в 2022 году показатель рождаемости составлял 7,1 на 1000 населения, что ниже цифр 2021 года на 10%. Показатель общей смертности составлял 13,7 на 1000 населения, что ниже значений позапрошлого года на 27,5%. В регионе продолжает наблюдаться естественная убыль населения. В 2022 году показатель составил -6,6 на 1000 населения (по России это значение составило -4,0 на 1000 населения).

Напомним, ранее Росстат сообщал, что в Волгоградской области миграционный отток населения снизился до 1132 человек.

Фото: архив ИА «Высота 102»