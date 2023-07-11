Общество

Банк «Открытие»: почти половина жителей ЮФО тратит на сладости не более 1000 рублей в месяц

Общество 11.07.2023 10:33
0
11.07.2023 10:33


62% жителей Южного федерального округа считают, что сладости вредны для здоровья. Тем не менее, 45% постоянно употребляют в пищу сладкое и только 1% совсем не едят сладостей. Шоколад уверенно лидирует в рейтинге «сладких» предпочтений южан. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Всемирному дню шоколада 11 июля.
Почти две трети опрошенных (63%) полагают, что сладости вредят здоровью (19% определенно да, 44% скорее да). При этом 34% не считают сладкое угрозой здоровью. Только 4% затруднились ответить на этот вопрос.
Опасения относительно здоровья не останавливают жителей юга от употребления конфет, шоколада, мармелада, пастилы, тортов, выпечки и фруктов с высоким содержанием сахара. 12% едят сладкое несколько раз в день. Еще 33% употребляют продукты с высоким содержанием сахара каждый день. Раз в несколько дней позволяют себе сладости 36%, раз в неделю - 16%, крайне редко, не чаще чем раз в месяц - 6%. Вообще не едят сладости только 1% опрошенных.
В рейтинге самых любимых сладостей жителей ЮФО (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) за явным преимуществом победил шоколад (54%). На втором месте оказались торты (36%), на третьем - конфеты (35%). Сладкую выпечку любят 32% опрошенных, фрукты с высоким содержанием сахара - 14%, мармелад - 13%, пастилу - 6%.
Отвечая на открытый вопрос о причинах употребления в пищу сладостей (можно было давать более одного варианта ответа), 82% сказали, что это дает им ощущение счастья и удовольствия, 18% таким способом заедают стресс. 10% сочли такой причиной пользу для здоровья, еще 8% назвали другие причины.
При всей своей любви к сладкому большинство россиян достаточно скромно оценили свои расходы на эти цели. Почти половина (46%) тратят на сладкое не более 1000 рублей в месяц, еще 38% - от 1000 до 3000 рублей. 12% расходуют на покупку сладостей от 3000 до 5000 тысяч рублей и только 5% - больше 5000 рублей в месяц.
*Опрос проведен 26-29 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.07.2023 12:25
Общество 11.07.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2023 11:09
Общество 11.07.2023 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2023 10:54
Общество 11.07.2023 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2023 09:26
Общество 11.07.2023 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2023 07:20
Общество 11.07.2023 07:20
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2023 20:17
Общество 10.07.2023 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2023 18:16
Общество 10.07.2023 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2023 16:58
Общество 10.07.2023 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2023 16:10
Общество 10.07.2023 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2023 15:38
Общество 10.07.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2023 15:10
Общество 10.07.2023 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.07.2023 14:56
Общество 10.07.2023 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2023 13:28
Общество 10.07.2023 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2023 12:15
Общество 10.07.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2023 10:55
Общество 10.07.2023 10:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:36
Мелконян в суде Волгограда рассказал о наградах СВО и учил русскому языкуСмотреть фотографии
12:25
Участников СВО и их семьи освободят от пеней по ЖКХ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам первого полугодияСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам раскрыли глаза на уехавших из регионаСмотреть фотографии
10:54
Волгоградский губернатор начал рабочий день с комбайнерамиСмотреть фотографии
10:33
Банк «Открытие»: почти половина жителей ЮФО тратит на сладости не более 1000 рублей в месяцСмотреть фотографии
10:32
Аферисты лишили волгоградку денег и отдыха в СочиСмотреть фотографии
09:52
За три года отравят землю. Что делать с «лебедями» из шин в Волгограде и куда их сдатьСмотреть фотографии
09:26
РПН: в Волгоград из Челябинска завезли вирусный энцефалитСмотреть фотографии
09:08
На прикурившего от Вечного огня в Волгограде ярославца возбудили делоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:20
«Трубы просто сбросили в яму»: в Котово сорвали сроки сдачи нового водовода и «закопали» миллионы рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
В Волгограде подростку из благополучной семьи грозит 20 лет за подработку наркосбытчикомСмотреть фотографии
21:07
Путин подписал закон о запуске в России программы долгосрочных сбережений с 1 январяСмотреть фотографии
20:17
Июльский дождь сбил волгоградское пекло - фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
18:16
Патриарх, замминистра и губернатор: в Волгограде митрополита Феодора поздравляют с юбилеемСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде легковушка на мокрой дороге залетела под МАЗ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
СК: по факту убийства рыбаков в Волгограде возбудили два делаСмотреть фотографии
16:58
«Круто получилось - это факт»: Бочаров анонсировал фест #ТриЧетыре в 2024 годуСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде медалью Суворова наградили участника СВО из РосгвардииСмотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом водитель иномарки перевернулась в кювет, спасая ежаСмотреть фотографии
15:38
Нес ребенка на руках. Патрульные из Волгоградской области спасли 15-летнего подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:10
В Волжском при поддержке ВТЗ стартовала приемная кампания проекта «Профессионалитет»Смотреть фотографии
14:56
В Волгограде на перекрестке 7-й Гвардейской и Ленина погасли светофорыСмотреть фотографии
14:26
Рецидивист украл напрестольный крест из храма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
Зарезали и пробили голову. Тела убитых братьев нашли на острове Сарпинском в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сетиСмотреть фотографии
13:28
Экс-главу отдела Роспотребнадзора Виталия Осадчего лишили работы и денег за взяткиСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде улучшили качество водоотведения для 30 тысяч жителейСмотреть фотографии
12:37
Волгоградку убили в подъезде многоквартирного домаСмотреть фотографии
12:15
«Никуда не надо обращаться»: 10-летнюю ученицу языкового лагеря в Волгограде укусил императорский удавСмотреть фотографии
 