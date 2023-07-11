Банк «Открытие»: почти половина жителей ЮФО тратит на сладости не более 1000 рублей в месяц





62% жителей Южного федерального округа считают, что сладости вредны для здоровья. Тем не менее, 45% постоянно употребляют в пищу сладкое и только 1% совсем не едят сладостей. Шоколад уверенно лидирует в рейтинге «сладких» предпочтений южан. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Всемирному дню шоколада 11 июля.

Почти две трети опрошенных (63%) полагают, что сладости вредят здоровью (19% определенно да, 44% скорее да). При этом 34% не считают сладкое угрозой здоровью. Только 4% затруднились ответить на этот вопрос.

Опасения относительно здоровья не останавливают жителей юга от употребления конфет, шоколада, мармелада, пастилы, тортов, выпечки и фруктов с высоким содержанием сахара. 12% едят сладкое несколько раз в день. Еще 33% употребляют продукты с высоким содержанием сахара каждый день. Раз в несколько дней позволяют себе сладости 36%, раз в неделю - 16%, крайне редко, не чаще чем раз в месяц - 6%. Вообще не едят сладости только 1% опрошенных.

В рейтинге самых любимых сладостей жителей ЮФО (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) за явным преимуществом победил шоколад (54%). На втором месте оказались торты (36%), на третьем - конфеты (35%). Сладкую выпечку любят 32% опрошенных, фрукты с высоким содержанием сахара - 14%, мармелад - 13%, пастилу - 6%.

Отвечая на открытый вопрос о причинах употребления в пищу сладостей (можно было давать более одного варианта ответа), 82% сказали, что это дает им ощущение счастья и удовольствия, 18% таким способом заедают стресс. 10% сочли такой причиной пользу для здоровья, еще 8% назвали другие причины.

При всей своей любви к сладкому большинство россиян достаточно скромно оценили свои расходы на эти цели. Почти половина (46%) тратят на сладкое не более 1000 рублей в месяц, еще 38% - от 1000 до 3000 рублей. 12% расходуют на покупку сладостей от 3000 до 5000 тысяч рублей и только 5% - больше 5000 рублей в месяц.

*Опрос проведен 26-29 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.