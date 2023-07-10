В Волжском при поддержке ВТЗ стартовала приемная кампания проекта «Профессионалитет»





В Волжском политехническом техникуме (ВПТ) стартовал набор абитуриентов на обучение в рамках федеральной программы «Профессионалитет», которая второй год при поддержке Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК). В новом учебном году для студентов выделено 125 бюджетных мест.

Обучение будет проводиться по востребованным на ВТЗ специальностям образовательно-производственного кластер«Металлургическая отрасль»: «Металлургия черных металлов», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Обработка металлов под давлением», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» и «Технология машиностроения». Зачисление проходит без вступительных экзаменов — по среднему баллу аттестата.

ВТЗ как партнер колледжа в проекте «Профессионалитет» участвует в актуализации обучающих программ с учетом модернизации производственных технологий, проводит экскурсии на производство, предоставляет места для прохождения практики и гарантирует трудоустройство.

- Первый год реализации проекта «Профессионалитет» в Волжском уже показал эффективность интеграции колледжей и организаций реального сектора экономики. В течение года специалисты ВТЗ, преподаватели и учащиеся техникума плотно взаимодействовали, а занятия проходили в модернизированных лабораториях на оборудовании, которое предприятие использует в производственном процессе. В итоге студенты первого набора «Профессионалитета» успешно сдали экзамены и перешли на второй курс, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Прием документов на второй набор в рамках проекта «Профессионалитет» продолжится до 20 августа 2023 года в очном и в онлайн-форматах. Работу ТМК в рамках проекта «Профессионалитет» координирует Корпоративный университет TMK2U.





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