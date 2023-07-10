



Сегодня сотрудники предприятия вместе со специалистами Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» выпустили в Волгу около 40 000 мальков русского осетра.

Молодь осетра, каждая весом два грамма, выращена в инкубационном цехе и на прудовом комплексе рыбоводного завода с целью восстановления популяции этой древней рыбы в бассейне Волги. Русский осетр является объектом искусственного разведения в закрытых водоемах и на рыбозаводах уже много лет. Сегодня специалисты экологических служб «КАУСТИКа» впервые приняли непосредственное участие в выпуске около сорока тысяч мальков осетра в реку. Эта акция прошла в рамках экологического проекта «Сохранить! Сберечь! Пополнить!».

- Сотрудники предприятия, а у нас трудится около шести тысяч человек, как жители региона, конечно, заинтересованы в сохранении и восполнении водных биологических ресурсов Волги, – говорит главный инженер АО «КАУСТИК» Дмитрий Занин. – Несмотря на то, что ни одна капля биологически очищенных сточных вод предприятия не попадает в Волгу, мы без колебаний приняли решение профинансировать закупку молоди осетра и ее выпуск в реку. Для нас это возможность принять участие в важном для региона экологическом проекте.

Волгоградский «КАУСТИК», несмотря на события последних лет, осложнивших работу предприятия, продолжает активно внедрять в производство новые современные экологичные технологии. Собственные программы природоохранных мероприятий постоянно расширяются. Один из крупнейших экологических проектов реализуется в санитарно-защитной зоне предприятия, где высажено более 11 тысяч деревьев. Эта лесозащитная полоса обеспечит длительный положительный эффект сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду.

Добавим, что в мае этого года ведущее отечественное рейтинговое агентство RAEX впервые включило акционерное общество «КАУСТИК» (основное предприятие группы «НИКОХИМ») в список 100 лучших компаний России в области устойчивого развития (ESG). Отчет АО «КАУСТИК» о деятельности в области устойчивого развития опубликован на официальном сайте компании. В июльском рейтинге агентства RAEX «КАУСТИК» поднялся на 78 место.





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