ЦГМС: 10 июля в Волгоградской области ожидается шторм с градом и дождем

В Волгоградской области после испепеляющей жары резко испортится погода. Как сообщает V102.RU, синоптики прогнозируют похолодание до + 14 °С, штормовой ветер, град и сильные дожди с грозами.

— В понедельник, 10 июля по области пройдут небольшие дожди с грозами, возможен град. В утренние и дневные часы в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ветер западного направления 15-20 м/с, в отдельных районах при грозах шквалы составят до 20-25 м/с. Ночью за окном +19...+24 °С, при прояснении +14...+19 °С, днем +20...+25 °С, местами +27...+32 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Вторник, 11 июля, принесет с собой кратковременные дожди с грозами при порывах ветра северо-западного направления до 14 м/с. В ночьной период температура составит +14...+19 °С, после обеда +19...+24 °С, местами +24...+29 °С.

В Волгограде, как уточняют волгоградские прогнозисты, в первый рабочий день установится облачная с прояснениями погода.

— 10 июля не исключены кратковременные дожди, гроза. Ветер западный со скоростью 9-14 м/с, при грозах порывы достигнут 15-20 м/с. Ночью +20...+22 °С, днем +24...+26 °С, — добавили в ЦГМС. — 11 июля в областной столице осадки маловероятны. Ветер северо-западный 9-14 м/с. В ночные часы температура опустится до +16...+18 °С, днем столбики термометров не поднимутся выше +26...+28 °С.

Согласно данным погодного сервиса Gismeteo, с 10 по 16 июля в Волгограде зарядят дожди. Ненастная погода будет всю неделю. Сильный дождь с грозой обещают в понедельник. Самыми теплыми днями на новой неделе станут пятница и суббота. В дневные часы в эти дни температура составит +29 °С. Самыми прохладными будут вторник и среда. В эти дни пройдут небольшие дожди. Температура днем не поднимется выше +25 °С. Ночные температуры в областном центре в течение недели будут колебаться от +17 °С до +21 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»