Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО









Министр обороны России Сергей Шойгу проверил, как осуществляется подготовка контрактников на полигонах Южного военного округа, в который входит Волгоградская область, передает V102.RU.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток. С ними проводятся занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, по связи.

- Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв». Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки, - сообщает сегодня, 8 июля, военное ведомство.













Представители командования доложили министру обороны, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время специальной военной операции. Одновременно осуществляется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

В настоящее время проводится боевое слаживание в составе подразделений. Ранее, все контрактники уже прошли одиночную подготовку в течение двух недель. По завершении подготовки на полигонах округа личный состав направится в районы предназначения, где боевое слаживание будет продолжено в составе воинских частей.

- Министр обороны РФ лично проверил отработку контрактниками навыков по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя, - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев доложил Сергею Шойгу, что в ходе обучения особое внимание уделяется доведению военнослужащим теоретических знаний поражения военной техники противника на основе актуальных учебно-методических документов и памяток, подготовленных с учетом опыта проведения СВО.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ



