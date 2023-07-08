Общество

«Росгосстрах»: 87% страхового возмещения после пожаров выплачивается в частном секторе

Общество 08.07.2023 10:14
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08.07.2023 10:14


Специалисты «Росгосстраха» проанализировали причины страховых случаев, которые произошли с жильем клиентов компании в первом полугодии 2023 года. Выяснилось, что большинство страховых событий — 58% — было зафиксировано в загородных домах. Это на 9 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 6 процентных пунктов — до 52% увеличилось количество заявлений, поданных из-за ущерба строениям от стихийных бедствий — таких, как, например, сильный снег, ветер или дождь, паводок. 
В целом выплаты «Росгосстраха» за полугодие по страховым случаям с жильем превысили 1 млрд рублей, и 88% от этой суммы получили собственники частных домов. Как отмечает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, дома и дачи подвержены большему количеству рисков, чем городские квартиры, и эти риски более разрушительные. 
По статистике страховщиков, главная угроза для жилья в частном секторе — пожары. Огонь зачастую уничтожает строение целиком, поэтому и размер ущерба обычно гораздо больше, чем при подтоплениях или ураганных ветрах. На страховые случаи из-за пожаров в первом полугодии пришлось 23% поданных в компанию заявлений. Притом, что в общем объеме по ним выплачено 87% страхового возмещения. Всего же по страховым случаям с загородными строениями с января по июнь включительно «Росгосстрах» выплатил 898 млн рублей — это на 2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. 
12% заявлений были поданы из-за ущерба от воздействия жидкости (аварии системы водоснабжения, залив при тушении пожара — при условии, что огонь вовремя погасили и имущество не успело сгореть, и т.п.). Замыкают перечень самых распространенных страховых случаев кражи, количество которых по сравнению с прошлым годом практически не изменилось. Причем, как правило, число краж увеличивается на дачах, особенно в зимний период. 
- В этом году было зафиксировано несколько крупных природных пожаров, в ряде регионов весна выдалась в прямом смысле слова горящей, — рассказывает Юлия Серова. — Только в мае было зафиксировано более 100 очагов ландшафтных пожаров, нередко искры ветром переносило на жилые дома близлежащих поселков. Наиболее пострадавшие — Курганская, Свердловская и Тюменская области, где сгорело больше 6000 строений, включая 802 жилых дома. Только в трех этих областях «Росгосстрах» выплатил своим клиентам около 60 млн рублей. Выплаты могли быть намного больше, если бы многие собственники страховали свое имущество на его реальную стоимость, не занижая ее.  
В целом за полугодие чаще всего с заявлениями в «Росгосстрах» о страховых случаях обращались владельцы загородных домов и строений из Татарстана, Пензенской области, Башкортостана, Москвы и Вологодской области. 
Средняя выплата по страховым случаям в загородных домах и строениях за шесть месяцев этого года составила порядка 115 тыс. рублей. Самая маленькая страховая выплата — 436 рублей: за сорванный ветром лист шифера с крыши дачного домика, расположенного в Барышевском сельсовете в Новосибирской области. Самая крупная превысила 15,3 млн рублей — за сгоревший в Подмосковье дом и имущество. Причина пожара — неисправность электропроводки. Как отметила Юлия Серова, аварийная работа электрооборудования и возгорание из-за перекала печи — причина большинства пожаров в загородных домах. 
- На сегодняшний день страховой полис — это понятный способ предупредить имущественные риски собственников домов, при условии, конечно, что застрахован дом на его действительную стоимость. Только тогда страховой выплаты будет достаточно для того, чтобы быстрее вернуться к привычному образу жизни, — говорит Юлия Серова. — Если собственник пытается сэкономить на оплате полиса, занижает страховую сумму, ее может быть недостаточно при наступлении неблагоприятного события. Тем самым снижается эффективность страховой защиты. Чтобы убедиться в этом — достаточно заглянуть на строительный рынок и просчитать стоимость нового строительства. И еще мы настоятельно советуем страховать гражданскую ответственность: при пожаре в частном секторе практически всегда повреждаются соседние строения. Как минимум, страдает внешняя отделка других домов. Но бывает так, что огонь перекидывается на другие здания, и они также выгорают. И лучше, если финансовые вопросы с пострадавшими уладит страховая компания, а не виновник ущерба. 



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