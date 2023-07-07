«Росгосстрах» в Волгограде застраховал урожай зерновых крупного агрохолдинга на 933 млн рублей

Экономика 07.07.2023 09:59
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07.07.2023 09:59
Филиал «Росгосстраха» в Волгоградской области заключил договор сельскохозяйственного страхования с господдержкой с крупным региональным агрохолдингом, застраховав урожай 2023 года зерновых озимых и яровых культур от рисков утраты на случай чрезвычайных ситуаций природного характера.
Сумма страховой ответственности «Росгосстраха» составила 933 млн рублей.
-Волгоградская область по праву считается регионом, в котором аграрно-промышленный комплекс — одно из ведущих направлений экономики, — говорит директор по корпоративным продажам филиала «Росгосстраха» в Волгоградской области Наталья Лукьянова. — В прошлом году в регионе был собран самый большой за последнее десятилетие урожай зерновых — более 7 млн тонн. Наша компания активно работает на рынке сельскохозяйственного страхования: по итогам 2022 года «Росгосстрах» занял второе место в Волгоградской области по охвату посевных площадей страхованием с государственной поддержкой. В то же время по погодным условиям наш регион с его засухами и суховеем — не самый благоприятный для растениеводов. Поэтому так востребована у наших сельхозпроизводителей внедренная не так давно программа страхования урожая на случай чрезвычайной ситуации (ЧС). Она доступна по цене, и по такому полису пострадавшим возмещается стоимость урожая, рассчитанная на основе прямых затрат на его выращивание и исходя из попавшей под неблагоприятные воздействия посевной площади. Также для аграриев важно, что им в этом случае не придется тратить время на сбор справок от метеостанций — процесс возмещения ущерба максимально упрощен. «Росгосстрах» неизменно в числе лидеров на агростраховом рынке региона. Выплаченные компанией деньги по страховым случаям наших клиентов помогают им чувствовать себя финансово защищенными при любом развитии событий.
В Волгоградской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 19 агентств и универсальных офисов, а также Центр урегулирования убытков в городе Волгоград.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru
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