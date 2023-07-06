На АО «КАУСТИК» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии»





В преддверии дня рождения предприятия в АО «КАУСТИК» провели конкурс «Лучший по профессии». 60 сотрудников волгоградского предприятия стали победителями и призерами конкурса профессионального мастерства в 14 номинациях.

Традиция проведения конкурса зародилась на предприятии в 1968 году. Сотрудники с удовольствием участвуют в профсоревнованиях, ведь это отличный способ проявить свои способности, а также получить материальное вознаграждение. Победители в дальнейшем могут побороться за честь предприятия на областном конкурсе «Лучший по профессии».





В этом году почти 300 представителей рабочих специальностей «КАУСТИКа» показали свое профессиональное мастерство и высокий уровень знаний в номинациях: «аппаратчик химического производства», «водитель автомобиля», «газоспасатель», «лаборант химического анализа», «строительный маляр», «плотник», «оператор рассолодобычных скважин», «машинист насосных установок», «слесарь по КИПиА», «слесарь-ремонтник», «токарь», «электрогазосварщик», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». На конкурс было подано рекордное количество заявок, что говорит о его популярности и востребованности среди рабочих.

Подведение итогов конкурса профмастерства по традиции приурочено ко дню рождения предприятия, который АО «КАУСТИК» отмечает в середине июля — в 2023 году исполняется 56 лет со дня выпуска первой партии химической продукции.





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