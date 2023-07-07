Начавшийся сезон отпусков помог сдержать рост цен на вторичном рынке





Эксперты «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в июне 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Несмотря на начавшийся 24 июня рост курсов валют, цены вторичного рынка в среднем по месяцу практически не менялись. Достаточно неплохая насыщенность ритейла автомобилей с пробегом, а также начавшийся сезон отпусков способствовали сохранению относительной стабильности. Однако слабеющий рубль неизбежно начинает активнее запускать процессы подорожания в последующие месяцы.

Весь май и большую часть первого месяца лета в динамике цен автомобилей с пробегом наблюдалось относительное затишье. По большей части популярных автомобилей, представленных в нашем рейтинге, коррекция прайс-листов не вышла за рамки диапазона в 2-3%. И все же начавшееся 24 июня падение курса рубля по отношению к основным валютам быстро привело к тому, что некоторые популярные европейские иномарки уже успели прибавить 3,2-4,2%.

Так, активнее у всех остальных успели вырасти средние цены на седаны BMW 3-серии. По итогам июня за эту машину стали в среднем просить 3,82 миллиона рублей, это на 145 тысяч или на 4,2% больше, чем в мае. В топ-3 подорожавших моделей вошел еще один баварец – кроссовер X5. Его масштабы цен традиционно больше, от того и подорожание уже составило почти 280 тысяч рублей (+3,2%). В столь представительной кампании оказалась и все еще очень востребованная Skoda Octavia (1,96 миллиона; +3,2%).

В диапазоне 1-2% цены выросли на Mercedes-Benz Е-класса, Mazda СX-5, Renault Duster, Mitsubishi Outlander и Toyota Land Cruiser 300. Из них седан из Штутгарта и кроссовер французской марки продолжали непрерывно понемногу дорожать в течение всего текущего года. Это связано с тем, что у этих машин практически нет аналогов, которые бы импортировались в Россию с зарубежных рынков. В то время как по ценам на подержанных «японцев» наблюдалась разнонаправленная динамика за все месяцы текущего года. Рынок по ним сильно зависим от поставок из ОЭА, которые не всегда стабильны.

Десяток других популярных моделей, среди которых прочно обосновались традиционно востребованные в России кроссоверы Hyundai, Kia, Volkswagen, Nissan и Toyota, продавались в июне практически по тем же ценам, что в мае. Отдельную роль здесь сыграл разве что Hyundai Tucson. Этих моделей весной было необычно много завезено по каналам параллельного импорта. Это неплохо насытило рынок новых автомобилей, в меньшую сторону (до 3%) скорректировались цены и на свежие «трехлетки» с пробегом.

И наконец, еще одним значимым событием июня на российском рынке подержанных автомобилей можно назвать факт того, что к началу II полугодия на нем осталось всего две модели, которые стоят дешевле, чем год назад. Это BMW 3-серии и Тoyota Land Cruiser 300. В то же время есть и антирекорд. Средняя цена трехлетнего Mitsubishi Outlander приблизилась к трем миллионам рублей. Это почти на четверть больше, чем в июне 2022 года, когда на рынке эта модель присутствовала в основном только в тех комплектациях, которые выпускались на заводе под Калугой.

В целом из всех моделей нашего рейтинга 13 успели подорожать, а семь практически сохраняли прежние ценники. Однако 4 июля курс евро на московской бирже впервые с марта 2022 года превысил 98 рублей. И если на рынке новых автомобилей процесс подорожания будет наверняка растянут на все лето, то в секторе подержанной техники динамка цен развивается традиционно более драматично. По целому ряду европейских и японских моделей уже в первые дни июля зафиксирован рост аппетитов продавцов на 8-10%. И похоже, что это только начало процесса очередного всплеска рублевых цен, конечная высота которого будет ограничена лишь нынешней невысокой покупательской способностью.

Топ-20 популярных* автомобилей с пробегом по динамике изменения цен за июнь 2023 год