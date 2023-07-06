Общество

Две трети жителей ЮФО уверены, что классические банки останутся через 10 лет

Общество 06.07.2023 13:34
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06.07.2023 13:34


64% жителей Южного федерального округа полагают, что через 10 лет не исчезнут банковские карты, 66% уверены в сохранении наличных как средства платежа. Большинство южан ставят на сохранение классических банков и банковских отделений. Таковы результаты опроса* о будущем банковской системы глазами россиян, проведенного банком «Открытие» к Финансовому конгрессу Банка России в Санкт-Петербурге.
По мнению 34% опрошенных, через 10 лет в нашей стране будет работать примерно столько же банков, сколько сейчас (около 400). Почти половина респондентов (47%) ожидают уменьшение их числа, причем 9% из них полагают, что в России останется не более 10 банков. Затруднились ответить на этот вопрос 19%.
Только 31% полагают, что через 10 лет исчезнут пластиковые карты (11% определенно да, 20% скорее да). При этом 64% опрошенных уверены, что банковские карты никуда не денутся (24% определенно нет, 40% скорее нет).
Лишь 28% прогнозируют исчезновение наличных в течение ближайшего десятилетия. По мнению 66% наличные останутся всеобщим платежным средством, а люди должны иметь право расплачиваться любым удобным для них способом.
Перспективы цифрового рубля как всеобщего платежного средства жителям ЮФО пока не ясны. Только 37% полагают, что он может стать всеобщим средством платежей в течение 10 лет (8% определенно да, 29% скорее да). При этом 47% считают, что у цифрового рубля не получится стать всеобщим платежным средством за 10 лет (12% определенно нет, 35% скорее нет). Часть респондентов (16%) не понимают, что такое цифровая валюта.
81% прогнозируют сохранение в России банковских офисов в ближайшие 10 лет (33% определенно да, 48% скорее да). Лишь 13% уверены в исчезновении банковских отделений и переводе всех услуг и сервисов в онлайн. Еще 6% затруднились с ответом на этот вопрос.
66% южан полагают, что и через десять лет останутся классические банки с привычным набором финансовых услуг. По мнению 26% опрошенных, вместо классических банков через 10 лет мы увидим универсальные экосистемы или мета-вселенные с набором финансовых и нефинансовых услуг. Затруднились дать ответ на этот вопрос 8%.
*Опрос проведен 26 июня – 4 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.

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