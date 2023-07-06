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«Ростелеком» запускает сервис авторизации пользователей по звонку в виртуальной АТС

Телеком 06.07.2023 12:37
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06.07.2023 12:37


Сервис авторизации с помощью голосового вызова заработал на платформе цифровых коммуникаций «Виртуальная АТС» «Ростелекома». Решение разработано для компаний, которым необходимо верифицировать своих клиентов или участников программ лояльности. Сервис делает процесс аутентификации удобным и безопасным, защищает пользователей от мошенничества и помогает бизнесу сократить расходы. Новая опция доступна всем компаниям-пользователям виртуальной АТС «Ростелекома».
Авторизация клиентов востребована прежде всего в сферах бизнеса, где важен высокий уровень клиентского сервиса, в частности, в ритейле и FMCG, финансовом секторе и электронной коммерции. Например, она используется для списания баллов с бонусных карт, карт программ лояльности, для входа в личный кабинет или подтверждения операций в нем. 
Подключить сервис авторизации компании-пользователи виртуальной АТС могут самостоятельно в личном кабинете. Когда потребуется верификация конечного пользователя, на его мобильный телефон поступит звонок. Пользователь принимает его и слышит цифровой код, который нужно ввести на сайте для подтверждения операции или сообщить, например, кассиру в магазине для получения скидки.
«Ростелеком» постоянно расширяет функционал собственных решений на базе платформы цифровых коммуникаций, дополняя их набором удобных инструментов для решения бизнес-задач заказчиков. Особый фокус — на защите данных и безопасности бизнес-процессов. Новый сервис авторизации с помощью голосового вызова обеспечит эффективное и безопасное взаимодействие заказчиков и их клиентов, — говорит Елена Нечай, директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома».
Цифровая платформа «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании, и предлагает большой выбор дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.
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