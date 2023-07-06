Происшествия

Дроны засекли нарушителей границы с Казахстаном в Волгоградской области

Происшествия 06.07.2023 09:53
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06.07.2023 09:53


В Волгоградской области поймали нарушителей границы с Казахстаном при помощи беспилотников, которые патрулировали приграничную зону. Об этом V102.RU сообщили в Пограничным управлением ФСБ России по Волгоградской области.
Оперативно-профилактические мероприятия «Южный рубеж – 2023» проводились в июне текущего года. В них принимали участие казахстанские партнеры, администрации приграничных районов региона, члены добровольных народных дружин и местное население.
Всего к административной ответственности по ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации) и ст. 18.2 КоАП РФ (Нарушение пограничного режима в пограничной зоне) привлечены свыше 40 человек.
Задержано 10 иностранных граждан, не имевших при себе индивидуальных пропусков для въезда в пограничную зону. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ (Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне)». 
Фото Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области

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