



В Волгоградской области поймали нарушителей границы с Казахстаном при помощи беспилотников, которые патрулировали приграничную зону. Об этом V102.RU сообщили в Пограничным управлением ФСБ России по Волгоградской области.

Оперативно-профилактические мероприятия «Южный рубеж – 2023» проводились в июне текущего года. В них принимали участие казахстанские партнеры, администрации приграничных районов региона, члены добровольных народных дружин и местное население.

Всего к административной ответственности по ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации) и ст. 18.2 КоАП РФ (Нарушение пограничного режима в пограничной зоне) привлечены свыше 40 человек.

Задержано 10 иностранных граждан, не имевших при себе индивидуальных пропусков для въезда в пограничную зону. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ (Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне)».

Фото Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области