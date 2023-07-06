Экономика

«Открытие Авто»: половина всех официальных салонов в России теперь китайские

Экономика 06.07.2023 14:32
0
06.07.2023 14:32


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как изменялись дилерские сети в течение I полугодия 2023 года. Бурный процесс роста количества китайских салонов, начавшийся в России прошлой осенью, в текущем году продолжал набирать обороты. В лидерах по динамике охвата шоу-румами рынка оказались совсем новые бренды – Jetour, Kaiyi и Livan. У восьми чайна-брендов из 19 теперь более сотни салонов на каждого, а общее количество дилерских центров из Поднебесной приблизилось к 1,5 тысячам и составило 46% всей официальной дилерской сетки нашей страны.
Самые яркие процессы в сетях дилеров Поднебесной происходили не с теми марками, которые уже не первый год работают на нашем рынке, а с теми, которые заявили о себе только за последние несколько месяцев. Среди них лидером по числу новых салонов стала марка Jetour (74 салона). Еще один новичок этого года – марка Kaiyi – отстала совсем немного (65 салонов). Машины этих брендов построены на основе тех или иных моделей Chery. Однако их дистрибьюцией занимаются отдельные юридические лица. Livan, который будет стараться наращивать бизнес с помощью недорогих перелицованных моделей Geely, обзавелся почти полусотней салонов.
Еще два новых игрока SWM и BAIC продали почти по 40 франшиз. Но продажи машин в I полугодии эти марки еще, по сути, не начинали. У родственного Great Wall брендa Tank открылось 25 салонов. Здесь с продажами все очень неплохо. Только за май текущего года на учет встало более 800 кроссоверов. А за моделью Tank 300 у региональных дилеров выстроились очереди. 
В топ-10 китайских марок по числу новых шоу-румов попали также марки Changan, JAC, Chery и Geely. У Changan прирост за шесть месяцев оказался очень существенным – 39 салонов. Большая часть открытий пришлась на относительно небольшие города в регионах. Так, дилеры марки впервые за последние несколько лет появились в Альметьевске, Архангельске, Астрахани, Брянске, Вологде, Ижевске, Калуге, Кургане, Нягони, Пятигорске и Старом Осколе. Однако все чаще возникают и сложности. Марка расширила модельный ряд до 12 автомобилей. В прежних шоу-румах площадью в 400-500 кв. м такое количество машин уже не помещается. И если в I полугодии у Changan было 10 закрытий, то во II-м их число может возрасти.
Не смогла похвастать стабильностью дилерской сетки и марка Chery. На 23 открытия здесь пришлось 12 закрытий. Не миновали эти процессы и Geely. Менеджеры по развитию сети этой марки, судя по ее официальному сайту, продали 21 франшизу. В то же время в сети этого китайского бренда можно было заметить 9 закрытий.
Из 610 новых салонов, открытых в нашей стране за I полугодие 2023 года, 515 пришлось на те или иные китайские марки, а общее количество шоу-румов из Поднебесной приблизилось к 1,5 тысячам и составило почти половину (46%) всей официальной дилерской сетки нашей страны.  Во II полугодии эти процессы наверняка продолжатся, хотя столь же бурного роста ожидать не стоит. Самые «лакомые» для бизнеса места, оставшиеся после ухода западных брендов, уже по большей части распроданы. Кроме того, ряд ведущих марок из Поднебесной начинает предъявлять к российским авторитейлерам все более высокие требования. Для их выполнения нужны весомые инвестиции с «туманными» сроками окупаемости.  
Топ-10 китайских брендов по числу шоу-румов, открытых за I полугодие 2023 года

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.07.2023 15:37
Экономика 06.07.2023 15:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2023 15:22
Экономика 06.07.2023 15:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.07.2023 11:42
Экономика 05.07.2023 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2023 10:27
Экономика 04.07.2023 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.07.2023 20:22
Экономика 03.07.2023 20:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.07.2023 16:30
Экономика 03.07.2023 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.07.2023 10:42
Экономика 03.07.2023 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.07.2023 09:31
Экономика 03.07.2023 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 21:21
Экономика 30.06.2023 21:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 17:56
Экономика 30.06.2023 17:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 17:10
Экономика 30.06.2023 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 13:44
Экономика 30.06.2023 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 13:30
Экономика 30.06.2023 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 12:50
Экономика 30.06.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 08:39
Экономика 30.06.2023 08:39
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:12
«Несли сына 3 километра на руках»: родные погибших в СВО волгоградцев рассказали о подвигах героевСмотреть фотографииCмотреть видео
16:10
В Волгограде с 7 июля запустят трамваиСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде автоприцеп отправился в свободный полет во время ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
Крупный пожар ликвидировали вдоль федеральной трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:37
На АО «КАУСТИК» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
15:22
В Волгограде и области морковь дорожает круче доллараСмотреть фотографии
14:32
«Открытие Авто»: половина всех официальных салонов в России теперь китайскиеСмотреть фотографии
14:32
Волгоградские дороги будут усиленнее поливать в жаруСмотреть фотографии
14:31
Бочаров принимает участие в совещании Секретаря Совбеза РФ ПатрушеваСмотреть фотографии
13:36
В Волгоградской области 17 человек госпитализировали после укусов змеямиСмотреть фотографии
13:34
Две трети жителей ЮФО уверены, что классические банки останутся через 10 летСмотреть фотографии
13:13
Семьям десяти волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградской области мужчина не дошел до могилы и умерСмотреть фотографии
12:37
«Ростелеком» запускает сервис авторизации пользователей по звонку в виртуальной АТССмотреть фотографии
11:58
МЧС: в Волгоградской области с 7 по 10 июля ожидается до +42 градусовСмотреть фотографии
11:39
«Первая реакция – протест»: Волгоградская облдума приняла закон о платных парковкахСмотреть фотографии
11:10
Депутаты запретили избирателям митинговать в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:55
Жил один. В Волгоградской области заживо сгорел мужчинаСмотреть фотографии
10:33
Прикуривший сигарету от Вечного огня житель Ярославля задержан в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Дроны засекли нарушителей границы с Казахстаном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
В Волгоградской области ищут 82-летнего белгородца с зеленым рюкзакомСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде спасают ожившую утопленницу с ЛатошинкиСмотреть фотографии
09:13
На границе с ЛНР. В Волгоградской области установили 45 систем слежения: списокСмотреть фотографии
21:16
Матерился и мешал отдыхать: с поезда Москва — Кисловодск сняли буйного волгоградцаСмотреть фотографии
20:22
Коммунальщики нашли тело мужчины у шлюза ВДСК в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:45
«Не рискнули пойти против людей»: чиновники на словах пообещали не закрывать деревенскую школу под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:25
В ГИБДД посоветовали изнуренным жарой водителям прижаться к обочинеСмотреть фотографии
18:54
«И смех, и грех»: в Саратове задержали изобретательную колдунью из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:57
Под Волгоградом селянин отделался штрафом за расстрел коровы и быкаСмотреть фотографии
17:28
Широко и глубоко: остановивший движение трамваев ремонт теплосети в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 