Экономика

На ВТЗ рассказали о возможностях трудоустройства выпускников

Экономика 05.07.2023 11:42
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05.07.2023 11:42


Представители Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), провели профориентационные встречи с учащимися региональных вузов и ссузов. Участниками мероприятия стали около 600 выпускников Волжского политехнического института, филиала Московского энергетического института (МЭИ) в городе Волжском, Волжского политехнического техникума и ряда образовательных учреждений из других городов Волгоградской области.   
Специалисты управления развития и подготовки персонала ВТЗ рассказали о возможностях трудоустройства и профессионального роста, особенностях оплаты труда и начисления трудового стажа, социальных льготах для работников. Выпускникам озвучили наиболее актуальные для ВТЗ профессии, среди которых обработчики поверхностных пороков металла, специалисты по обслуживанию электрооборудования, контролеры в производстве черных металлов, инженеры технологи, инженеры-конструкторы.  
В рамках встреч студентам презентовали 17 актуальных вакансий и более 10 позиций для стажировок. Около 100 студентов оставили свои резюме на рассмотрение, чтобы впоследствии пройти собеседование для возможного дальнейшего трудоустройства.  
– Профориентационная работа с потенциальными сотрудниками — один из основных приоритетов социальной и кадровой политики ТМК и ВТЗ. Такие встречи с выпускниками образовательных учреждений позволяют привлечь перспективных специалистов на предприятие. Новые сотрудники успешно адаптируются благодаря выстроенной системе, которая включает производственную практику, наставничество со стороны опытных специалистов, обучение с помощью курсов Корпоративного университета ТМК2U и других мероприятий, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.  
Профориентационные встречи прошли в рамках серии мероприятий по организации трудоустройства выпускников при поддержке Корпоративного университета ТМК2U и Администрации Волгоградской области. В рамках утвержденного плана специалисты ВТЗ провели мероприятия по трудоустройству выпускников в 14-ти учебных заведениях Волгоградской области и три выездных мероприятия.  
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