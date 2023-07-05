Общество 05.07.2023 10:05
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05.07.2023 10:05
С начала летнего сезона многие жители Волгограда обосновались на дачных участках и ездят в город лишь по крайней необходимости. До последнего времени одной из таких необходимостей оставалось получение квитанций на оплату услуг ЖКХ и непосредственно внесение платы. Однако времена меняются – и чтобы оплатить тот же свет сегодня, совсем необязательно покидать угодья за пределами Волгограда.
По информации ПАО «Волгоградэнергосбыт» все больше волгоградских дачников переходят на прямые договоры, чтобы навести порядок в расчетах за электроэнергию. И вот как раз данной категории садоводов сегодня вовсе не обязательно навещать Волгоград, чтобы достать из почтового ящика счет на оплату.
– Существует более удобный для дачника способ получить счет за свет и оплатить его вовремя. Достаточно подписаться на электронную квитанцию, и она будет приходить на электронную почту в вашем смартфоне – в мобильное приложение или в личный кабинет на сайте компании energosale34.ru, – информируют специалисты компании «Волгоградэнергосбыт». – Что немаловажно – оплатить счет онлайн в электронных сервисах можно без дополнительной комиссии. А в личном кабинете и в мобильном приложении есть возможность подключить несколько лицевых счетов , получать и оплачивать квитанции одновременно и на квартиру, и на дачный участок.
Существует два способа подписаться на электронную квитанцию:
• Если нет личного кабинета – самый простой способ подписаться по номеру лицевого счета (указан на лицевой стороне бумажной квитанции) на главной странице сайта компании или по ссылке.
• Если есть личный кабинет, необходимо привязать второй лицевой счет, на который оформлен прямой договор по даче. Для этого в Главном меню кабинета выбрать пункт с ФИО владельца лицевого счета и его номером, и в выпавшей форме выбрать «привязать лицевой». Далее – следуя имеющейся на станице инструкции поставить галочку в интерфейсе подписки на электронную квитанцию.
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