Общество

Как оплатить свет, не отрываясь от грядок, рассказали волгоградским дачникам

Общество 05.07.2023 10:05
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05.07.2023 10:05


С начала летнего сезона многие жители Волгограда обосновались на дачных участках и ездят в город лишь по крайней необходимости.  До последнего времени одной из таких необходимостей оставалось получение квитанций на оплату услуг ЖКХ и непосредственно внесение платы.  Однако времена меняются –  и чтобы оплатить тот же свет сегодня, совсем необязательно покидать  угодья за пределами Волгограда.   
По информации ПАО «Волгоградэнергосбыт»  все больше волгоградских дачников переходят на прямые договоры, чтобы навести порядок  в расчетах за электроэнергию. И вот как раз данной категории садоводов  сегодня вовсе не обязательно навещать Волгоград, чтобы достать из почтового ящика  счет на оплату.  
Существует более удобный для дачника способ получить  счет за свет и оплатить его вовремя. Достаточно подписаться на электронную квитанцию, и она будет приходить на электронную почту в вашем смартфоне – в мобильное приложение или в личный кабинет на сайте компании energosale34.ru, – информируют специалисты компании «Волгоградэнергосбыт». –  Что немаловажно – оплатить счет онлайн в электронных сервисах можно без дополнительной комиссии.  А  в личном кабинете и в мобильном приложении есть возможность подключить несколько лицевых счетов , получать и оплачивать квитанции одновременно и на квартиру, и  на дачный участок. 
 Существует два способа подписаться на электронную квитанцию: 
• Если нет личного кабинета – самый простой способ подписаться по номеру лицевого счета (указан на лицевой стороне бумажной квитанции) на главной странице сайта компании или по ссылке
• Если есть личный кабинет, необходимо привязать второй лицевой счет, на который оформлен прямой договор  по даче. Для этого в  Главном меню кабинета  выбрать пункт с ФИО владельца лицевого счета и его номером, и в выпавшей форме выбрать «привязать лицевой». Далее – следуя имеющейся на станице инструкции поставить галочку в интерфейсе подписки на электронную квитанцию.

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