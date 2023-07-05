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Волгоградский институт искусств и культуры закрыл год грандиозным концертом в ЦКЗ

Общество 05.07.2023 10:19
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05.07.2023 10:19


Закончился учебный год. Для студентов и педагогов Волгоградского института искусств и культуры он получился наполненным яркими победами, интересными проектами и значимыми событиями. На сцене Центрального концертного зала завершающим аккордом прозвучала подготовленная ВГИИК совместно с солистами Волгоградской филармонии концертная программа «К вершинам мастерства и вдохновения», посвященная Году педагога и наставника. 


В основе профессии педагога лежит гуманистическая миссия, значимость которой трудно переоценить. Перед концертом зрители смогли насладится работами студентов и преподавателей кафедры декоративно-прикладного искусства ВГИИК, представленными на художественной выставке «Учитель-ученик». Многожанровые картины, в которых видна преемственность традиций русской художественной школы, воспевающие любовь к своей национальной культуре и родной природе, создали неповторимую атмосферу добра, красоты и умиротворенности. 


Идея наставничества, реализуемая в Волгоградском государственном институте искусств и культуры, доказала свою эффективность, в чем могли убедиться присутствующие зрители. Масштабное музыкальное событие «К вершинам мастерства и вдохновения» стало не только поводом поблагодарить педагогов, продемонстрировать достижения студентов, но и показать творческое единомыслие мастеров-наставников и учеников. Благодаря сотрудничеству вуза с ведущими учреждениями культуры России, на сцене ЦКЗ можно было увидеть дуэты студентов Волгоградского государственного института искусств и культуры и их педагогов-наставников, среди которых Любовь Муравьева, заслуженная артистка России, солистка оркестра им. Н.Осипова, преподаватель по классу гусли, и Борис Бельский, лауреат международных конкурсов исполнителей на классической гитаре, лауреат международных конкурсов композиторов, преподаватель по классу гитары ДМШ им. В.В. Стасова г. Москвы.


Двухчасовая концертная программа была воспринята зрителями на одном дыхании, что еще раз подчеркнуло разнообразие направлений обучения, которые представляет Волгоградский институт искусств и культуры. В очередной раз артисты подтвердили высочайший уровень исполнительского мастерства. Студенческий симфонический оркестр, Оркестр народных инструментов, Академический хор, Сводный народный хор, Ансамбль скрипачей, Камерный оркестр, Ансамбль гитаристов, эстрадные, фольклорные и хореографические коллективы, известные далеко за пределами Волгоградского региона, виртуозные пианисты и потрясающие вокалисты – это то, чем сегодня по праву гордится ВГИИК. 


В этом году весь мир отмечает 150-летие со дня рождения гениального русского композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Во ВГИИКе прошла целая плеяда мероприятий, посвященных великому соотечественнику и, конечно, его творчеству была отведена часть концертной программы «К вершинам мастерства и вдохновения». 


Тема патриотизма, любви к своей родине, стала лейтмотивом всего праздничного действа. Об этом говорила и и.о. ректора ВГИИК Оксана Игоревна Луконина, подчеркнув, что именно преемственность стала глубинной основой для культуры будущей России, России благородной, гордой, целостной и непобедимой.

Высоко оценила вклад вуза в сохранение и развитие культурного наследия Волгоградской области присутствующая на мероприятии заместитель председателя Комитета культуры Волгоградской области Елена Валерьевна Евдокимова, вручая студентам и преподавателям ВГИИК благодарственные письма.


Согласно стратегии развития вуза, ВГИИК продолжает развивать партнерские отношения с ведущими учреждениями культуры страны. 30 июня 2023года в Волгоградском государственном институте искусств и культуры было подписано соглашения о сотрудничестве с Всероссийским государственным университетом кинематографии имени С.А. Герасимова.  


В рамках соглашения уже в сентябре 2023 года будет подписан официальный документ о создании межрегиональной молодежной киностудии «Южная студия» Южного федерального округа, куда войдут Молодежная студия ВГИИК имени А.Тютрюмова и учебная киностудия филиала ВГИК Ростова-на-Дону. 

На сегодняшний день в 2023-2024 учебном году вузами запланировано 6 крупных совместных проектов.

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