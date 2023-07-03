Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «СверхЛимит»

Экономика 03.07.2023 16:30
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03.07.2023 16:30
Банк Уралсиб расширяет возможности государственных ипотечных программ («Ипотека с господдержкой» и«Ипотека для семей с детьми»), предоставляя заемщикам кредитование в рамках своей новой ипотечной программы «СверхЛимит» – в случае если максимальной суммы по госпрограммам недостаточно для покупки квартиры.
Сумма свышемаксимальной суммы кредита, предусмотренной госпрограммой, предоставляется на условиях стандартной программы банка – «Ипотека на первичном рынке» или «Новостройка». Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн рублей – для остальных регионов.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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