Всё о дуговой сварке





Дуговая сварка – это популярная технология соединения металлических деталей, которая используется повсеместно. Сварочные работы используется как в бытовых, так и в промышленных масштабах. Сам процесс отличается относительной простотой, скоростью и экономией материалов. При этом качество соединения позволяет заготовкам переносить большие механические нагрузки.

Что собой представляет дуговая сварка

Технология дуговой сварки подразумевает быстрый разогрев металла под действием электрического тока. Суть процесса описана в названии. Термин «дуговая» означает, что ключевую роль в технологии играет дуга электрического тока.

Нагревание происходит в локальной области, в месте соединения. Именно здесь создается сварочная ванна – зона расплавленного металла, которая после остывания образует монолитное соединение. В ванну вводится электрод, выступающий в роли присадки. Ток плавит электрод, ванну и тем самым образует шов. Температура дуговой сварки в эпицентре сварочной ванны может достигать несколько тысяч градусов.

В дуговой сварке используются:

• сварочная установка;

•электроды – плавящиеся и неплавящиеся;

• источник создания искусственной среду в зоне сварочной ванны: обмазка электрода, система подачи инертного газа.

Существуют более сложные виды ручной дуговой сварки , к примеру аргонодуговая. Этот тип является комплексным, предусматривает использование специального оборудования, которое отличается от традиционного.

Основные виды дуговой сварки

Дуговое сваривание классифицируется по нескольким критериям:

• по типу автоматизации: ручная, механизированная, автоматическая;

• по полярности сварочного тока;

• по типу дуги;

• по виду защиты сварочной ванны;

• по типу используемых электродов.

Виды швов

Прежде, чем понять, как варить дуговой сваркой, каждый специалист проходит курс теоретической подготовки. В первую очередь сварщик должны понимать, как соединяются детали.

По этому критерию выделяют несколько типов швов:

• встык – сваривание деталей, соединяющихся торцами;

• внахлест – наложение заготовок друг на друга с перекрытием;

• тавровый стык – соединение торца одной детали с плоским основанием другой;

• угловой стык – соединение деталей под разными углами.

Мастерство сварщика во многом и определяется навыками выполнения разных технологий швов, режимов дуговой сварки.

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