Россельхозбанк в Волгограде приступил к продаже наличных юаней

Экономика 30.06.2023 17:10
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30.06.2023 17:10
Волгоградский региональный филиал Россельхозбанка расширил список операций для физических лиц. В офисе, расположенном по адресу г.Волгоград, Баррикадная 1 Б, осуществляются операции с покупкой и продажей наличной валюты -китайского юаня.
Кроме того, в офисах банка реализуются инвестиционные и памятные монеты и слитки из драгоценных металлов- золота и серебра.
Слитки можно приобрести также в офисах в г.Жирновск и г.Котово.
– В перспективе у филиала увеличение количества точек, работающих с наличным китайским юанем. Наличные валюто-обменные операции ведутся по графику работы офиса. Все заинтересованные лица могут получить информацию по телефону 8 (8442) 96-23-38. С ассортиментом монет и слитков можно ознакомиться на сайте coins.rshb.ru, – отметила заместитель директора Волгоградского филиала Ольга Бритвина.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349.
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