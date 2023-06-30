Общество 30.06.2023 14:09
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30.06.2023 14:09
По просьбам зрителей в театре «Царицынская опера» прошёл второй показ успешного проекта «Музыка стихий», в котором прозвучала музыка британского композитора Карла Дженкинса. Постановка продолжила знакомить публику с современным театральным искусством на стыке жанров: хор, вокал, оркестр, балетный модерн. Закрытие театрального сезона в «Царицынской опере» пройдет 8 и 9 июля ярким премьерным спектаклем «Линии жизни».
По словам директора «Царицынской оперы» Сергея Гринева, концерт повторили во внеурочный для театра день среди недели, поскольку он имел ошеломительный успех у зрителей. Медитативно-расслабляющая, философская музыка, направленная на актуальную тему сохранения природы, прозвучала свежо и ярко. Всемирно известные произведения Дженкинса «Adiemus», «Stabat Mater», «Палладио», «Реквием», «Вооруженный человек» и другие были скомпонованы под выразительный язык стихий: земля, воздух, вода и огонь.
С сентября 2022 г. по июнь 2023 г. было показано около 200 спектаклей, которые посетили более 43 тысяч зрителей, что на 32% больше, чем в 2022 году. Премьеры XIX театрального сезона: «Севильский цирюльник» Д. Россини в постановке Владимира Акулова, «Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря» Г. Доницетти в постановке Михаила Косилкина, иммерсивный спектакль «Вертер» Ж. Массне в постановке Натальи Филипповой, авторские проекты «Рок ностальгия», «Музыка стихий», музыкально-литературный спектакль по мотивам оперы П. Чайковского и романа А. Пушкина «Евгений Онегин» «Она звалась Татьяной», балетная постановка «Линии жизни».
В рамках VII фестиваля «Видеть музыку» в октябре 2022 года «Царицынская опера» успешно выступила с оперой «Богема» Дж. Пуччини на сцене московского театра «Новая опера». В 2022-2023 гг. с «Большими гастролями» «Царицынскую оперу» посетили Дагестанский государственный театр оперы и балета, Благотворительный фонд «Илзе Лиепа» с проектом «Русский балет навсегда» с участием звезд российского балета.
Значимый культурно-образовательный проект «Пушкинская карта» в волгоградском оперном театре работает эффективно, ежегодно увеличивается охват новой, молодой аудитории. Примечательно, что по результатам реализации билетов по федеральной программе «Пушкинская карта» «Царицынская опера» занимает ведущее место в Волгоградской области: более 8-ми тысяч билетов в этом театральном сезоне.
В театре продолжается реализация программы по повышению финансовой грамотности населения в рамках регионального проекта «Управление государственными финансами Волгоградской области». Обучение детей и молодежи сложным финансовым терминам через театрализованную форму - уникально и эффективно. Восемь аудиокниг были подготовлены авторами, удачно аранжированы и записаны коллективом «Царицынской оперы» для того, чтобы стать нескучными помощниками педагогов в детских садах и школах региона. Постановки «Бизнес кот», «Когда финансы поют романсы», мюзикл «Кастинг на миллион» театр показывает на своей сцене и региональных площадках. В этом сезоне «Царицынская опера» успешно провела спектакли по финансовой грамотности на выезде в Урюпинске и Камышине.
Театр активно участвовал в событиях городского и областного уровней, в мероприятиях, посвященных общероссийским праздникам. Хоровая капелла театра «Царицынская опера» отметила в этом году свое 80-летие грандиозным концертом, в котором приняли участие «Театр хоровой музыки» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке под руководством Людмилы Лицовой.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
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